NYCC : les exclusivités les plus attendues de 2024

Le New York Comic Con (NYCC) est presque là ! Si vous êtes prêt à dire adieu à votre argent en échange de l’ajout d’objets de collection en édition limitée à votre liste, alors c’est le moment de briller. Voici toutes les meilleures exclusivités de NYCC qui attendent de rentrer chez vous !

Les Digiplates comportent trois cartes métalliques qui s’insèrent dans le support de téléphone Digistand. | Source : EXG Pro Un chapeau uniforme de Krusty Krab surmonte cette éponge Ice Pop ! (Source : Bien joué)





Commencez par une visite au stand Pop Insider, n° 1829 pour ces digiplates de collection EXG Pro. Avec des illustrations inspirées de fandoms bien-aimés, notamment Stranger Things, Transformers, Sonic the Hedgehog, Star Trek, One Piece, Beetlejuice, Assassins Creed et Rick et Morty, ces packs de démarrage comportent trois plaques métalliques interchangeables et un Digistand pour reposer votre smartphone. Les fans peuvent scanner la digiplate et profiter de la réalité augmentée inspirée de la franchise. Nous aurons d’autres exclusivités d’EXG Pro, notamment la première vague de Holdems, notamment Sonic the Hedgehog, Fall Guys, Teenage Mutant Ninja Turtles et Stitch. Recherchez également cet ensemble Fry Cook Bob l’éponge Ice Pop Snap & Switch de Well Played Toys ! Il vous aidera à rester au frais pendant que vous célébrerez le 25e anniversaire du chef cuisinier Krabby Patty.

Source : Petite boutique d’épingles

De Little Shop of Pins, cette épingle à paillettes Jolli-walk (14 $) présente la mascotte de la chaîne de restauration rapide à la croissance la plus rapide au monde marchant d’un air décontracté tout en portant un seau de Chickenjoy. Retrouvez-le au stand n°4341.

Source : Lionel Trains

Célébrez le 85e anniversaire de Batman avec cette voiture de train Lionel (85 $), qui amènera le Chevalier Noir sur n’importe quelle voie ferrée. Lionel Trains sera disponible au stand n° 1247, où les fans trouveront également d’autres wagons couverts exclusifs disponibles à l’achat.

Source : Hallmark for All Mankind

Recherchez cette épingle Slimer pixélisée (10 $) de Hallmark: For All Fankind au stand n° 3235. Votre arbre de Noël peut également s’intéresser aux ornements de Star Trek, Carcajou, Star Treket Jeu de calmar.

Source : Remettez le héros

Au stand Handover the Hero, n° 2580, les fans peuvent acheter l’ancien venduut Figurine Bob Ross x Hand Over the Hero (400 $) de Youtooz. La figurine représente l’un des arbres heureux de Ross embrassant le peintre bien-aimé.

Source : Petite boutique d’épingles

Cette épingle en émail 3D de Le géant de fer (16 $) est la première collaboration entre Hand Over the Hero et Little Shop of Pins. Limité à 600 pièces au total, 300 épinglettes seront respectivement présentes sur les stands n° 4341 et n° 2580.

Source : M.Victoria Robado

Une autre épingle à rechercher est cette adorable petite épingle à chat (13 $), qui représente un chat blanc habillé comme la Statue de la Liberté. Retrouvez-le auprès de M. Victoria Robado au stand n°1959.







Obtenez un Yeti sous licence officielle – en tant que Chomp napolitain – auprès de Toy Temple au stand n ° 2473. La peluche surdimensionnée du roi des monstres de 20 pouces (60 $) et cet adorable ensemble de quatre peluches de bouc émissaire pour Yu-Gi-Oh sont également au stand.

Source : Culturefly

Sur le stand de Culturefly, n°1235, nous avons un œil sur cela Jus de Beetle objet de collection réalisé en collaboration avec Chogrin.

Source : Geek orthodoxe

Cette licence officielle Seigneur du Anneaux L’art du vitrail est une première de Geek Orthodox au stand n° 1570. Il est parfait pour votre maison en Terre du Milieu.

Source : 7 dollars par pop

Cette figurine Ghostface trop mignonne pour être effrayante (20 $) de 7 Bucks A Pop est disponible dans un coloris de maïs sucré et sent littéralement le maïs sucré. Retrouvez-le au stand n°1018.

Source : Collectif tenace

Pour quelque chose d’un peu plus effrayant, rendez-vous au Tenacious Collective au stand n° 1771 pour cette figurine articulée de 12 pouces de haut de Chucky de Un jeu d’enfant (325$). Limitée à 300 pièces, cette figurine est une collaboration officielle avec Universal et a été conçue par Jei Tseng.







Aux stands nos 1000 et 1012, nous sommes impatients d’atterrir à Funko Airways pour les Funko Pops de M3gan, comme on le voit dans Funko FusionM. Crapaud, Une pièceC’est Buggy le Clown et Deadpool sur une Zamboni.

Source : Pops rétro de rembobinage

Vous aurez besoin de quelque chose pour emporter tous vos produits à la con, et nous aimons ce fourre-tout brodé (30 $), limité à 50 pièces. Montrez votre amour pour Mon voisin Totoro à travers Retro Rewind Pops, au stand n° 4157.

Pour plus d’informations sur NYCC et tous les objets de collection exclusifs prêts à être découverts, visitez newyorkcomiccon.com.