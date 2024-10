NYCC 2024 : HBO révèle une nouvelle bande-annonce de Dune : Prophecy

HBO a dévoilé une nouvelle bande-annonce de son Dune série télévisée préquelle, Dune : Prophétieau Comic Con de New York.

Contrairement à celui du réalisateur Denis Villeneuve Dune des films qui voient l’essor du Paul Atréides de Timothée Chalamet, Dune : Prophétie jette son dévolu plus loin dans le passé des romans de science-fiction populaires de Frank Herbert. Plus précisément, Prophétie des dunes se déroule 10 000 ans avant Dune. En tant que telle, la série donnera aux fans un aperçu des origines mystérieuses du Bene Gesserit. De même, la série soulignera à quel point leur prétention de voir leurs plans mesurés en siècles est valable.

Le communiqué de presse de Dune : Prophétie indique que la série sera centrée sur deux sœurs Harkonnen alors qu’elles affrontent des menaces pour l’avenir de l’humanité et jettent les bases du Bene Gesserit. La série met en vedette Emily Watson dans le rôle de Valya Harkonnen, Olivia Williams dans le rôle de Tula Harkonnen, Jodhi May dans le rôle de l’impératrice Natalya, Sarah-Sofie Boussnina dans le rôle de la princesse Ynez, Shalom Brune-Franklin dans le rôle de Mikaela, Faoileann Cunningham dans le rôle de sœur Jen, Aoife Hinds dans le rôle de sœur Emeline, Chloe Lea. comme Lila, Travis Fimmel comme Desmond Hart, Mark Strong comme empereur Javicco Corrino, Jade Anouka comme sœur Theodosia et Chris Mason comme Kieran Atreides. Si l’un de ces noms vous dit quelque chose, soyez excité.

Dune : ProphétieLe générique de l’émission ressemble à celui des nombreux personnages clés du Bene Gesserit, avec le nombre de personnes qui accomplissent une double et triple tâche dans l’émission. Parmi eux, Alison Schapker, qui occupe le poste de Dune : ProphétieShowrunner, scénariste en chef et producteur exécutif de aux côtés d’Alison Schapker. Elle est accompagnée de la co-développeuse et productrice exécutive Diane Ademu-John et Anna Foerster (sa troisième productrice exécutive).

Mais attendez, il y a plus. Les autres producteurs exécutifs incluent Brian Herbert, Byron Merritt, Kim Herbert (pour la succession de Frank Herbert), Jordan Goldberg, Mark Tobey, John Cameron, Matthew King, Scott Z. Burns et Jon Spaihts. Il suffit de dire que de nombreuses mains ont touché à ce spectacle, alors j’espère que son résultat ne sera pas un gâchis dû à trop de cuisiniers dans la cuisine.

Dune : Prophétie sortira officiellement le 17 novembre sur HBO et Max.