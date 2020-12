Le maire de New York, Bill de Blasio, a annoncé son intention de mettre fin aux admissions fondées sur le mérite dans les écoles publiques d’élite de la ville, en utilisant plutôt une loterie pour choisir les étudiants dans certains cas, faisant progresser un objectif sous-jacent de «redistribution de la richesse».

«Notre mission est de redistribuer la richesse», de Blasio a déclaré vendredi. « Beaucoup de gens se hérissent à cette phrase. C’est, en fait, la phrase que nous devons utiliser. Nous faisons ce travail depuis sept ans pour redistribuer plus équitablement les ressources dans tout notre système scolaire. »

DE BLASIO: "Je voudrais dire très franchement: notre mission est de redistribuer la richesse." pic.twitter.com/bX6KaEKuWg – Appelant quotidien (@DailyCaller) 18 décembre 2020

La dernière étape dans cette direction consistera à éliminer le filtrage des étudiants en fonction des notes et des performances des tests dans les collèges sélectifs de la ville – au lieu de tirer des noms par le biais d’une loterie aléatoire lorsque le nombre de candidatures dépasse le nombre de places disponibles – pour au moins un. an.

🆕 NOUVELLES: L’application de cette année pour les collèges ouvrira la semaine du 11 janvier. Les collèges du DOE n’utiliseront PAS les dossiers académiques, les auditions ou autres écrans ou évaluations pour évaluer ou admettre des étudiants, et maintiendront la priorité pour les étudiants vivant dans le district. pic.twitter.com/OEQtllELHg – Écoles publiques de New York (@NYCSchools) 18 décembre 2020

De Blasio voit le changement qui rend les meilleures écoles de la ville plus inclusives. « Malheureusement, les écrans ont eu pour effet de ne pas donner à tout le monde des chances égales », il a dit. « Ce n’est pas notre avenir … Notre passé implique trop d’exclusion. Notre passé implique trop d’inégalités. »

Les huit lycées spécialisés de New York, dont Bronx Science, Stuyvesant et Brooklyn Tech, exigeront toujours des tests d’admission. Mais de Blasio a déclaré que ces écoles ne donneraient plus la priorité aux étudiants qui vivent dans leur région, les ouvrant à « une bande beaucoup plus grande » de la ville.

La planification de la diversité sera étendue aux 32 districts de la ville pour aider à rendre les écoles moins ségrégées, a ajouté le maire. New York doit avoir à la fois une éducation de haute qualité et des écoles diversifiées, a déclaré de Blasio. « Ces deux idées doivent se conjuguer pour que la ville tienne sa promesse. »

Les détracteurs du plan ont fait valoir que New York réduirait la qualité de ses meilleures écoles au nom de l’équité, poussant ainsi plus d’étudiants très performants dans des écoles à charte. « C’est une honte absolue, » un observateur a tweeté. « Cela détruira les écoles filtrées qui réussissent dans les quartiers minoritaires, incitera les élèves qui réussissent à rechercher des écoles à charte et rendra permanent l’écart d’éducation entre les quartiers pauvres et riches. »

C’est une honte absolue. Cela détruira les écoles filtrées qui réussissent dans les quartiers minoritaires, incitera les élèves qui réussissent à rechercher des écoles à charte et rendra permanent l’écart d’éducation entre les quartiers pauvres et riches. – SwedishCar850 (@ SwedishCar850) 18 décembre 2020

Donc … pour le rendre «juste», nous le rendons «plus spécial», ce qui signifie pourquoi ne pas simplement aller à l’école en bas de la rue 🤷‍♀️ Vraiment étrange cependant. Cela se produit dans toutes les villes de leurs écoles accélérées. 🤔 – Katydid (@tkswilsonall) 18 décembre 2020

D’autres ont suggéré qu’il y aurait de moins en moins de richesse à redistribuer, car les politiques fiscales de de Blasio continuent de chasser les personnes à revenu élevé de la ville. « Il redistribue la richesse – principalement en Floride », un commentateur plaisantait.

Mais le journaliste du New York Times Nikole Hannah-Jones, créateur du tristement célèbre «Projet 1619», a félicité de Blasio pour avoir fourni « un leadership de la ville sur l’intégration et l’équité. » Elle a ajouté: « Ce ne sont pas des écoles publiques si elles éliminent la plupart du public. Pendant trop longtemps, les riches de cette ville ont obtenu des écoles privées sur le compte du public. »

Permettez-moi de répéter ceci une fois de plus: ce ne sont pas des écoles publiques, si elles font écran dans la plupart des zones publiques. Pendant trop longtemps, les riches de cette ville se sont procuré des écoles privées sur le compte du public. Espérons que la pandémie a changé cela. – Ida Bae Wells (@nhannahjones) 18 décembre 2020

