NYC va héberger des migrants dans des églises

Environ 50 lieux de culte participants, pouvant accueillir 1 000 personnes, ne couvrent même pas une semaine de nouveaux arrivants

Les églises, les mosquées et les synagogues de la ville de New York feront office de refuges pour migrants à partir du mois prochain, a annoncé lundi le maire Eric Adams. La ville a du mal à gérer les 45 900 immigrants illégaux récemment arrivés – pour la plupart des hommes adultes – qui ont afflué au cours de la dernière année.

Jusqu’à 50 lieux de culte abriteront environ 19 hommes adultes pendant la nuit par lieu dans le cadre d’un partenariat de deux ans avec les services interconfessionnels en cas de catastrophe de New York, a expliqué Adams dans un communiqué. Ils seront remboursés pour les frais de nourriture et d’hébergement des hommes, et la ville ouvrira cinq centres de jour pour donner aux lieux le temps de tenir les services.

« Non seulement cela augmentera l’espace dont nous disposons de près de 1 000 lits, mais cela mettra également en relation les demandeurs d’asile avec les communautés locales », dit le maire, déplorant « afflux de demandeurs d’asile » il a accueilli il y a un an. Plus de 72 000 immigrants illégaux sont arrivés dans la ville depuis le printemps dernier, et les arrivées n’ont fait que s’accélérer, avec 2 200 arrivées en une seule semaine récemment.

Le prix – totalisant 125 dollars par nuit et par migrant, y compris les services de blanchisserie et de sécurité, selon Fox News – est nettement inférieur au coût de l’hébergement des illégaux dans les hôtels et autres installations, qui serait en moyenne de 380 dollars par jour.

Le « crise nationale [is] payé par les contribuables de New York », Adams s’est plaint, soulignant que la ville avait dépensé 1,2 milliard de dollars pour abriter des migrants, mais que le gouvernement fédéral n’avait versé que 40 millions de dollars – « assez pour payer cinq jours » de nourriture et d’abris pour les nouveaux quartiers de la ville. « C’est injuste et ce n’est pas bien » il a dit.

Le projet de placer les migrants dans des lieux de culte est en préparation depuis des mois. Le Bureau des partenariats confessionnels et communautaires de la ville a contacté en décembre le clergé des églises chrétiennes, des synagogues juives et des mosquées musulmanes au milieu de ce que le directeur du bureau, Gil Monrose, a appelé « un afflux sans précédent de demandeurs d’asile ». Leur nombre a plus que triplé depuis la première intervention de la ville, mais les lieux de culte ne peuvent fournir un toit qu’à un maximum de 20 migrants sans enfreindre les lois locales sur les abris.

Les efforts pour loger les nouveaux arrivants dans les gymnases des écoles publiques ont récemment suscité de vives protestations de la part des parents, qui ont exprimé leur inquiétude pour la sécurité de leurs enfants et ont critiqué la ville pour avoir prétendument introduit les migrants dans les installations scolaires sous le couvert de la nuit.

Plus de la moitié des 62 comtés de New York ont ​​​​déclaré l’état d’urgence face à l’afflux de migrants alors qu’Adams s’efforce de déplacer le fardeau de la ville dans les zones les moins peuplées de l’État.