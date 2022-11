NYC va commencer l’hospitalisation forcée des sans-abri malades mentaux

La ville de New York aux États-Unis commencera à hospitaliser involontairement des sans-abri souffrant de maladie mentale.

Ceci dans le but de lutter contre la criminalité croissante.

La ville de New York compte environ 50 000 sans-abri.

New York commencera à hospitaliser involontairement les malades mentaux qui vivent dans la rue ou dans le métro, a déclaré mardi le maire Eric Adams dans un nouvel effort pour lutter contre la criminalité croissante.

“Si une maladie mentale grave empêche quelqu’un d’être protégé et constitue un danger pour lui-même, nous avons l’obligation morale de l’aider à obtenir le traitement et les soins dont il a besoin”, a déclaré Adams, un démocrate modéré et ancien policier qui lutte contre crime violent la pièce maîtresse de son travail à la tête de la plus grande ville d’Amérique.

LIRE | Essuyer la douleur : la région japonaise imprime des messages de soutien sur du papier toilette pour aider les jeunes suicidaires

L’année prochaine, la législature et l’exécutif de l’État examineront un projet de loi permettant à la police, aux professionnels de la santé et aux travailleurs sociaux d’intervenir et de chercher à hospitaliser de force si nécessaire les sans-abri réputés avoir des problèmes psychiatriques.

“Un malentendu courant persiste selon lequel nous ne pouvons pas fournir d’assistance involontaire à moins que la personne ne soit violente, suicidaire ou présente un risque de préjudice imminent”, a déclaré le maire.

Il ajouta:

Ce mythe doit être dissipé. À l’avenir, nous mettrons tout en œuvre pour aider ceux qui souffrent de maladie mentale et dont la maladie les met en danger en les empêchant de répondre à leurs besoins humains fondamentaux.

Après avoir pris ses fonctions en janvier, Adams s’est rapidement engagé à expulser les nombreux sans-abri qui vivent dans le vaste réseau de métro de la ville.

Cela s’est produit après qu’une jeune femme américano-asiatique a été poussée à mort devant un train venant en sens inverse par un homme souffrant de problèmes de santé mentale connu de la police et des responsables de l’hôpital.

La ville de New York compte environ 50 000 sans-abri.

La criminalité a augmenté à New York en 2021 alors que la pandémie commençait à s’atténuer, et le sentiment des gens de ne pas être en sécurité dans les rues a augmenté cette année dans certains quartiers de la ville après un certain nombre de morts par balles et coups de couteau.

Au total, 391 personnes ont été tuées à New York au 27 novembre, contre 440 en 2021, selon les statistiques du département de police de New York qui sont mises à jour chaque semaine.