NYC sera prêt à vacciner tous les travailleurs de première ligne et essentiels à partir de LUNDI

Les « médecins concierges » de New York ont ​​répondu aux appels de leurs riches patients qui souhaitent d’abord se faire vacciner contre le coronavirus.

Bien que la Big Apple distribue des doses uniquement aux travailleurs de la santé de première ligne et aux personnes âgées, beaucoup de ces patients, qui vivent dans l’Upper East Side de Manhattan, espèrent que leurs médecins pourront accélérer les injections pour eux.

De plus, certains ont même demandé s’ils pouvaient rejoindre le cabinet de leur médecin en tant qu’employé pour sauter la ligne, selon le New York Times.

Et un chirurgien plasticien qui a reçu le vaccin a déclaré qu’elle voulait montrer à ses clients que le vaccin était sans danger – mais cela signifiait qu’elle devançait les 75 ans et plus ainsi que le NYPD.

Les médecins concierges Dr Edward Goldberg (à gauche), de l’Upper East Side et le Dr Andrew Goldberg (à droite) des Hamptons ont reçu des appels de patients demandant à se faire vacciner contre le coronavirus. Certains ont même demandé à rejoindre les cabinets de leurs médecins car ils pensent que cela les qualifiera plus tôt pour le jab

Le Dr Lara Devgan, un chirurgien plasticien de Park Avenue, s’est fait vacciner la semaine dernière (photo) pour convaincre ses clients que c’était sûr, mais cela a poussé le chirurgien, qui ne se qualifie pas comme travailleur de première ligne, devant d’autres groupes à haut risque tels comme les personnes âgées et le NYPD

L’un de ces médecins qui a reçu des appels sans interruption est le Dr Edward Goldberg, un médecin concierge de l’Upper East Side.

La médecine de conciergerie, également connue sous le nom de médecine de rétention, se produit lorsqu’un patient paie une redevance annuelle ou une rétention et reçoit en retour des soins améliorés ou un accès accru aux médecins.

Dans le cas de Goldberg, les patients paient 20 000 dollars par an, a rapporté le Times.

Certains patients de Goldberg l’avaient appelé après son retour d’îles ou de stations de ski souffrant de COVID-19.

Mais d’autres lui ont demandé s’il pouvait leur obtenir un rendez-vous pour la vaccination.

Certains patients ont même demandé à devenir des employés du bureau de Goldberg dans l’espoir qu’ils se qualifieront plus tôt pour l’inoculation.

Goldberg a déclaré au Times qu’il avait dit aux patients qu’il ne pouvait pas faire cela ou qu’il serait passible de lourdes sanctions.

Le gouverneur de New York, Andrew Cuomo (D), a déclaré que toute personne qui vaccinerait une personne en dehors de l’ordre désigné par l’État encourrait une amende pouvant aller jusqu’à 1 million de dollars.

De plus, les praticiens pourraient perdre leur droit de pratiquer la médecine.

« Ce que Cuomo a fait me protège vraiment quand il s’agit de ces types de conciergerie insistants, car je peux dire que je ne peux pas risquer les amendes et la perte de licence », a déclaré Goldberg au Times.

Mais il n’est pas le seul.

Le Dr Mark Goldberg, qui aide avec son père le Dr Andrew Goldberg à diriger un cabinet de conciergerie dans les Hamptons (aucun lien avec Edward Goldberg) – où les riches New-Yorkais ont des résidences d’été – a connu la même poussée de la part de ses clients.

«Des gens m’ont appelé à gauche et à droite», a-t-il déclaré au New York Times.

‘Je dis que nous n’avons même pas encore le vaccin, puis ils disent: « Eh bien, je suis le premier gars à qui tu le donnes quand tu l’as reçu, » et je dis: « Ouais, euh-huh , sûr. »‘

Et puis il y a les médecins qui ont eux-mêmes sauté la ligne.

Le Dr Lara Devgan, chirurgien plasticien de Park Avenue, a publié une vidéo d’elle-même vaccinée sur Instagram la semaine dernière, a rapporté le Times.

Ceci malgré la phase de vaccination 1A de New York qui ne comprend que les travailleurs de la santé en contact avec les patients, les résidents et le personnel des maisons de retraite.

Mais Devgan a déclaré que certains de ses patients craignaient que le vaccin ne provoque un gonflement temporaire du visage là où ils ont des produits de comblement et envisagent de renoncer au vaccin.

Elle a dit au Times qu’elle voulait convaincre ses clients que le jab était sans danger.

« En tant que personne qui pratique des produits de comblement facial injectables – qui les aime et les utilise moi-même – je pense que le vaccin est sûr et que le fait de s’inquiéter de l’apparence de votre visage n’est pas une raison pour ne pas se faire vacciner », a-t-elle déclaré au journal.