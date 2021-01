La ville de New York prévoit d’épuiser son approvisionnement en vaccin contre le coronavirus jeudi, et devra ensuite annuler les rendez-vous d’inoculation sur de nombreux sites d’inoculation de la ville, selon le maire Bill de Blasio.

« Nous n’aurons littéralement plus rien à donner à partir de vendredi », a déclaré M. de Blasio lors d’une conférence de presse mardi.

La ville de New York a reçu 53 000 doses cette semaine, a déclaré le maire, et avait un total de 116 000 doses en inventaire mardi matin. Mais M. de Blasio a déclaré que ce n’était pas assez pour suivre le rythme auquel les New-Yorkais sont vaccinés. Le maire, qui a fait part de ses inquiétudes la semaine dernière concernant une pénurie de vaccins contre le coronavirus après un déploiement initialement lent, a déclaré que la ville ne devrait actuellement plus recevoir de doses avant mardi prochain.

M. de Blasio et le gouverneur Andrew M. Cuomo ont exhorté le gouvernement fédéral à envoyer plus de vaccins à New York, maintenant que le bassin d’éligibilité de l’État a été élargi pour inclure toute personne de 65 ans ou plus.