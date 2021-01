Le maire Bill de Blasio de New York a annoncé dimanche que les rendez-vous pour les vaccins prévus lundi dans la ville seraient reportés en raison d’une tempête hivernale imminente qui devrait déverser jusqu’à 16 pouces de neige sur la région.

Lors d’une conférence de presse dimanche, M. de Blasio a déclaré qu’il ne voulait pas que les New-Yorkais plus âgés se rendent aux rendez-vous pour les vaccins, avertissant des conditions de type blizzard avec des rafales de vent. Des avertissements de tempête hivernale étaient en place dimanche pour une grande partie de l’est des États-Unis, affectant les principales régions métropolitaines de Washington à Boston.

L’apprentissage en personne dans les écoles de New York sera également fermé lundi.

M. de Blasio n’a pas précisé quand les rendez-vous de vaccination reportés auraient lieu. Les vaccinations prévues mardi n’ont pas été annulées, pour l’instant, a-t-il déclaré.

La tempête va temporairement faire dérailler un déploiement de vaccins à New York qui a été en proie à un approvisionnement insuffisant, à des systèmes d’inscription de buggy et à une confusion sur les directives d’éligibilité strictes de l’État. À New York, le vaccin est actuellement disponible pour les résidents de 65 ans et plus ainsi que pour un large éventail de travailleurs désignés «essentiels».