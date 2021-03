Pourtant, cette décision a suscité l’inquiétude de certains travailleurs et dirigeants syndicaux qui craignent qu’elle ne soit prématurée. New York a toujours l’un des taux de cas de coronavirus les plus élevés du pays. De nombreux travailleurs devront faire la navette une heure ou plus en transport en commun. D’autres devront jongler avec les horaires scolaires épisodiques en personne de leurs enfants avec leurs nouvelles exigences de travail en personne.

Dans tout le pays, les dirigeants des villes et des États se sont demandé comment et quand rouvrir en toute sécurité, alors que le pire de la pandémie semble être passé. New York a généralement été plus prudente que des endroits comme le Texas, qui a levé les restrictions de masque et a permis aux entreprises de rouvrir complètement.

Alors que les cas de coronavirus semblent se stabiliser à New York et que les vaccinations se généralisent, les responsables de la ville ont l’intention d’envoyer un message selon lequel New York est sur le point de revenir à la normale: les responsables de la ville ont l’intention d’envoyer un message que New York est sur le point de revenir à la normale: Le 3 mai, la ville obligera ses employés du bureau municipal de commencer à se présenter au travail en personne.

