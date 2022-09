NYC poursuit Starbucks pour le licenciement d’un organisateur syndical par la chaîne de café

La ville de New York poursuit Starbucks pour des allégations selon lesquelles l’entreprise aurait licencié à tort un barista et un organisateur syndical.

Le département de la protection des consommateurs et des travailleurs de la ville a déclaré que l’affaire marquait son premier procès pour violation des protections de “juste cause” de la ville de New York pour les travailleurs de la restauration rapide.

Austin Locke, barista de longue date et organisateur syndical, a été licencié moins d’un mois après que lui et ses collègues ont voté pour syndiquer un Starbucks dans le Queens, selon le procès. Le magasin est l’un des dizaines d’emplacements Starbucks qui ont voté pour se syndiquer.

Starbucks avait déclaré que Locke avait été licencié pour avoir omis de remplir un questionnaire Covid-19 et signalé à tort qu’un superviseur avait pris contact physique avec lui, selon le procès de la ville. Les faux pas auraient été confirmés par des images de surveillance, mais la poursuite indique que le directeur du district et du magasin de Locke ne l’a pas laissé voir ces images. Les quarts de travail de Locke ont été annulés et il a déposé une plainte auprès de la ville quelques jours plus tard.

“Nous ne commentons pas les litiges en cours”, a écrit un représentant de Starbucks à CNBC. “Cependant, nous avons l’intention de nous défendre contre les violations présumées de la loi sur la justification de la ville de New York.”

En vertu de la loi de la ville sur la semaine de travail équitable, il est illégal de licencier des travailleurs qui ont terminé une période d’essai de 30 jours ou qui réduisent leurs heures de plus de 15 % sans motif valable ni justification économique.

La ville poursuit pour obtenir la réintégration de Locke et pour obtenir une restitution et des arriérés de salaire, qui, selon la ville, continueront de s’accumuler jusqu’à ce que Locke reprenne son travail.

“Cela fait un an que la campagne avec Starbucks Workers United a commencé dans un Starbucks à Buffalo, NY”, a déclaré Austin Locke dans un communiqué publié par la ville. “Il y a maintenant 235 Starbucks syndiqués à travers le pays. Starbucks continue de licencier à tort des travailleurs pro-syndicaux dans tout le pays en représailles à l’organisation syndicale.”

Starbucks a vu une vague de magasins se syndiquer à travers le pays, et les organisateurs ont porté plainte pour représailles de la part de l’entreprise. Howard Schultz est revenu dans l’entreprise en tant que PDG par intérim au milieu de la poussée de main-d’œuvre et a déclaré qu’il souhaitait réinventer l’expérience des employés, des clients et des magasins afin de mieux refléter la façon dont le monde a changé depuis la pandémie. La société a nommé jeudi son nouveau PDG.

–Dan Mangan et Amelia Lucas de CNBC ont contribué à ce rapport.