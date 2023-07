NYC paie des millions à la société de test Covid pour vider les migrants – NYT – RT World News

Les demandeurs d’asile seraient contraints ou attirés dans des bus avec de fausses promesses d’emploi et des documents légaux

La ville de New York a versé 432 millions de dollars à une société de services médicaux mobiles pour mettre en œuvre le plan du maire visant à transporter par bus des milliers de migrants vers des villes du nord de l’État qui n’en voulaient pas, a rapporté dimanche le New York Times.

Le contrat douteux sans appel d’offres, qui n’a pas été approuvé par le contrôleur de la ville, a vu DocGo passer de l’offre de tests et de vaccination Covid-19 sur le pouce au dumping des demandeurs d’asile dans les petites villes qui n’avaient pas les ressources pour gérer eux, selon l’enquête.

Les migrants ont déclaré au NYT qu’ils avaient été attirés vers le nord avec des promesses d’hébergement confortable et de travail abondant. Au lieu de cela, ont-ils dit, on leur a donné de faux permis de travail et de résidence, certains imprimés sur du faux papier à en-tête de New York, tous rejetés lorsqu’ils ont essayé de les présenter au département local des véhicules à moteur pour obtenir une pièce d’identité.















Pendant ce temps, les responsables des villes et villages de destination – y compris la capitale de New York, Albany – ont déclaré qu’ils n’avaient même pas reçu les noms des migrants – sans parler des informations qui les aideraient à se connecter à l’aide à l’immigration. DocGo aurait cité les lois sur la confidentialité des patients médicaux pour justifier son refus de partager les informations.

Le superviseur municipal de la banlieue d’Albany, Colonie, a poursuivi la ville après l’arrivée de deux bus de migrants à l’hôtel SureStay en mai et l’a cité pour avoir maintenu les locataires illégaux au-delà des 28 jours consécutifs autorisés par la loi. L’entreprise a néanmoins accepté trois autres bus de migrants en provenance de New York le week-end dernier.

Au SureStay, des gardes de sécurité auraient menacé d’expulser les migrants du «programme» s’ils étaient surpris en train de parler à des journalistes et pouvaient être vus dans une vidéo publiée par le NYT menaçant de battre un sujet d’interview pour «parle trop.” Des panneaux placardés dans tout l’hôtel avertissaient les migrants en quatre langues qu’ils étaient surpris en train de boire, de fumer ou de se livrer à « comportement menaçant» les rendrait inéligibles à l’asile. DocGo a supprimé les panneaux lorsqu’il a été interrogé par le Times, affirmant qu’il n’était pas au courant de leur existence, et les responsables de New York ont ​​affirmé qu’il n’y avait aucune règle interdisant les interviews avec les médias.

Plus de la moitié des comtés de New York ont ​​​​déclaré des urgences face à l’afflux de migrants depuis mai, lorsque le maire de New York, Eric Adams, a annoncé que la ville avait plus de migrants qu’elle ne pouvait en gérer et a commencé à les transporter vers le nord de l’État. La ville fait face à de nombreuses poursuites judiciaires concernant le programme.

En juin, la ville a commencé à payer des installations religieuses pour héberger les migrants après qu’un projet visant à les placer dans les gymnases des écoles ait rencontré une résistance véhémente de la part des parents et l’appel d’Adams pour que les propriétaires privés ouvrent leurs portes aux plus de 90 000 illégaux qui ont submergé la ville. puisque le printemps est resté largement ignoré.