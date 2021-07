NYC offrira une incitation de 100 $ pour la vaccination à partir de vendredi

Une pharmacie mobile exploitée par la ville fait la publicité du vaccin Covid-19 dans un quartier près de Brighton Beach le 26 juillet 2021 dans le quartier de Brooklyn à New York.

À partir de ce vendredi, la ville de New York paiera 100 $ à toute personne se rendant sur un site de vaccination géré par la ville pour sa première dose d’un vaccin COVID-19, a déclaré le maire Bill de Blasio.

L’annonce intervient quelques jours seulement après que le maire a déclaré que tous les employés de la ville devraient être vaccinés ou passer par des protocoles de test hebdomadaires stricts.

Il vient également au milieu d’un flambée de cas dans la ville, entraîné par l’explosion de la variante delta. Vendredi dernier, la moyenne mobile des nouveaux cas quotidiens était de 32% supérieure à celle de la semaine précédente.

Selon les données du Département de la santé de l’État de New York, entre 45 % et 65 % des résidents de la ville de New York sont entièrement vaccinés, selon l’arrondissement.

Le gouverneur Andrew Cuomo a déclaré mercredi que les villes situées dans les zones à haute transmission – qui incluent la ville de New York – devraient « envisager sérieusement » en adoptant les nouvelles directives du CDC sur le masquage à l’intérieur des personnes vaccinées. Mais Cuomo n’a pas réussi à le rendre pleinement obligatoire.