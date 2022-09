NYC met fin au mandat de vaccination pour les employeurs privés le 1er novembre

NEW YORK (AP) – La ville de New York lèvera son mandat de vaccination contre le COVID-19 pour les employeurs privés le 1er novembre, mais continuera d’exiger que ses propres travailleurs soient vaccinés, a déclaré mardi le maire Eric Adams dans un autre signe du retour progressif de la ville à la pré -normes pandémiques.

Adams, un démocrate, a annoncé l’assouplissement des règles de vaccination du secteur privé lors d’une conférence de presse à l’hôtel de ville où il a reçu sa propre injection de rappel COVID-19 mise à jour et a exhorté les autres à suivre son exemple.

“Je suis ravi de retrousser ma manche et d’être boosté et d’encourager tous les New-Yorkais éligibles à faire de même”, a déclaré Adams.

La ville de New York a commencé à exiger que presque toutes les entreprises privées interdisent les employés non vaccinés du lieu de travail en décembre 2021.

La plupart des théâtres de Broadway ont cessé d’exiger une preuve de vaccination au cours de l’été, et la gouverneure de New York, Kathy Hochul, a annoncé ce mois-ci que les masques ne sont plus nécessaires dans les transports en commun, y compris les métros et les stations.

Une preuve de vaccination sera pour le moment encore exigée pour les travailleurs municipaux, y compris les policiers, les pompiers et les enseignants, ont indiqué des responsables.

Interrogé sur les règles différentes pour les employés publics et privés, le commissaire à la santé de la ville, le Dr Ashwin Vasan, a déclaré: “Nous examinons toutes nos politiques et réfléchissons à un chemin vers la normale.”

The Associated Press