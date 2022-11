NYC hospitalisera involontairement des malades mentaux

Le maire Eric Adams a annoncé mardi un effort majeur pour retirer les personnes atteintes de maladies mentales graves et non traitées des rues et des métros de la ville, affirmant que New York avait “une obligation morale” de faire face à “une crise que nous voyons tout autour de nous”.

L’effort impliquera l’hospitalisation involontaire de personnes, même si elles ne présentent pas de risque immédiat de préjudice pour autrui.

“Le malentendu courant persiste selon lequel nous ne pouvons pas fournir d’assistance involontaire à moins que la personne ne soit violente”, a déclaré M. Adams. « Ce mythe doit être dissipé. À l’avenir, nous ferons tout notre possible pour aider ceux qui souffrent de maladie mentale et dont la maladie les met en danger en les empêchant de répondre à leurs besoins humains fondamentaux.

La ville a déclaré qu’elle mettrait immédiatement en place une formation pour les policiers, le personnel des services médicaux d’urgence et d’autres membres du personnel médical afin “d’assurer des soins compatissants”. Mais la nouvelle directive de la ville sur la politique reconnaît que “la jurisprudence ne fournit pas de directives détaillées concernant les renvois pour des évaluations de santé mentale basées sur de courtes interactions sur le terrain”.