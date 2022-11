NYC ferme le centre de migrants qui vient d’ouvrir en raison du ralentissement des chiffres

NEW YORK (AP) – La ville de New York ferme un complexe de tentes pour migrants qu’elle venait d’ouvrir il y a trois semaines alors que l’afflux de personnes transportées par bus depuis les États frontaliers du sud a ralenti, ont déclaré jeudi des responsables.

L’installation temporaire de secours humanitaire de Randall’s Island devrait fermer la semaine prochaine, et tous les occupants se verront offrir un espace dans un nouveau centre de secours qui ouvrira dans un hôtel du centre-ville de Manhattan, a annoncé le bureau du maire Eric Adams.

“Nous continuons d’accueillir les demandeurs d’asile arrivant à New York avec compassion et attention”, a déclaré Adams dans un communiqué, ajoutant que le nouveau centre hôtelier “offrira aux demandeurs d’asile un lieu de séjour, un accès à une assistance et se rendra à leur destination finale. .”

Le centre avait ouvert le 19 octobre pour héberger des hommes célibataires demandant l’asile aux États-Unis pour des périodes temporaires après leur arrivée initiale à New York. Le centre les a aidés à déterminer les ressources dont ils avaient besoin et s’ils voulaient aller ailleurs.

Ces derniers mois, le nombre de migrants, principalement du Venezuela, arrivant à New York a fortement augmenté après que des responsables d’États comme le Texas et l’Arizona les ont envoyés en bus.

Cela a conduit Adams à déclarer l’état d’urgence en raison de la pression accrue sur les infrastructures de la ville, avec l’éclatement du système de refuges pour sans-abri. Il y a plus de 63 300 personnes dans le système des refuges.

Mais l’installation de Randall’s Island, composée de tentes chauffées qui comprenaient des lits pouvant accueillir jusqu’à 500 personnes et aurait pu contenir le double de ce nombre, n’utilisait nulle part près de cette capacité.

Le bureau du maire n’a pas précisé combien de migrants avaient utilisé l’installation. Il a indiqué qu’il y avait 17 500 personnes demandant l’asile dans l’ensemble de la ville.

Même avant son ouverture, les défenseurs des immigrés s’étaient inquiétés du centre sur une série de questions, notamment son emplacement, sur une île entre le Bronx, Manhattan et le Queens, et s’il était approprié de loger les gens dans des tentes au lieu d’espaces construits comme des hôtels, et si les migrants obtiendraient des services adéquats.

La nouvelle de sa fermeture a été accueillie avec approbation.

“La ville fait ce qu’il faut en déplaçant les gens dans un cadre où ils peuvent avoir leur propre espace et s’installer afin qu’ils puissent continuer leur vie”, a déclaré Kathryn Kliff, avocate à la Legal Aid Society. “De plus, nous sommes heureux que ce nouvel emplacement soit beaucoup plus accessible au transport en commun afin que les clients puissent accéder aux services et se déplacer facilement vers et depuis le site.”

The Associated Press