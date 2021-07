NYC exigera des vaccinations ou des tests Covid hebdomadaires pour les soins de santé de la ville, les travailleurs hospitaliers: sources

Bill de Blasio, maire de New York.

La ville de New York exigera que tous les travailleurs des établissements de santé et des hôpitaux gérés par la ville soient vaccinés ou passent des tests Covid hebdomadaires, les taux de positivité continuant à augmenter à mesure que la variante delta se propage, ont déclaré des responsables de la mairie à NBC New York.

Le maire Bill de Blasio publiera des détails concernant l’exigence, y compris qui cela comprend, mercredi matin, ont indiqué des sources. Le plan vise le tiers des travailleurs de la santé et des hôpitaux de la ville qui ne sont toujours pas vaccinés.

« Tout est une question de sécurité dans un établissement de soins de santé », a déclaré Bill Neidhardt, l’attaché de presse du maire.

Ceci est une histoire en développement. Veuillez vérifier les mises à jour.