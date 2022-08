NYC étendra le ramassage de compost au Queens en octobre

Les responsables de l’assainissement affirment qu’en concevant plus efficacement les itinéraires et les horaires de travail, leur plan réduit de plus de moitié le coût des opérations organiques par district communautaire, passant de 860 000 $ à 320 000 $. Les nouveaux coûts du programme, disent-ils, totalisent 2 millions de dollars, soit moins de 1 dollar par habitant du Queens.

Les innovations incluent des camions qui suivront des itinéraires de compostage uniquement qui atteindront plus de foyers par jour. D’autres itinéraires utiliseront des camions à deux côtés pour collecter à la fois les matières recyclables et les matières organiques. Le département embauchera 76 nouveaux travailleurs de l’assainissement uniquement pour les produits organiques, ce qui contribuera à réduire la rémunération des heures supplémentaires.

Le Queens a plus d’arbres et de cours que les autres arrondissements et a été choisi parce que les déchets de jardin sont un point d’entrée qui a aidé des villes comme Seattle et Toronto à atteindre des taux de compostage élevés, car les gens doivent déjà placer les boutures et les feuilles dans des sacs séparés.

La diversité de l’arrondissement – ​​quartiers d’appartements denses, maisons unifamiliales, grands complexes de logements sociaux et diverses zones mal desservies – permettra également de tester la meilleure façon de rendre le compostage universel et équitable, ont déclaré des responsables.

M. Goodman a déclaré qu’un autre programme pilote a dépassé les attentes. La ville a placé des bacs à compost scellés sur les trottoirs. En les déverrouillant avec une application et en actionnant une manivelle, les gens peuvent déposer des déchets organiques. Les poubelles, placées principalement dans la section Astoria du Queens, se remplissent quotidiennement, avec presque aucun article inapproprié.

De nouvelles poubelles de rue, principalement dans l’Upper Manhattan, le South Bronx et le centre de Brooklyn, porteront le total à 400.