NYC enveloppée par la brume de la fumée des incendies de forêt depuis la côte ouest, alors que la qualité de l’air atteint son pire depuis 14 ans (PHOTOS) – RT USA News

La fumée des incendies de forêt meurtriers de la côte ouest est devenue si massive qu’elle peut être vue – et respirée – jusqu’à New York, où la qualité de l’air a été mesurée comme la pire depuis plus de 14 ans.

Les experts météorologiques ont déclaré que les particules fines représentaient sept fois la limite de santé acceptable fixée par l’Organisation mondiale de la santé. La qualité de l’air à New York a été mesurée comme la pire au monde mardi – à égalité avec Kolkata, en Inde – en raison des incendies de forêt qui font rage sur la côte ouest, les responsables de l’État conseillant aux personnes souffrant de problèmes respiratoires comme l’asthme d’éviter toute activité intense à l’extérieur. New York a émis une alerte à la qualité de l’air après que la fumée des incendies dans l’ouest des États-Unis ait parcouru 3 000 milles. Les scientifiques disent que la fumée s’estompe généralement sur les longs trajets, mais ces dernières années, elle reste épaisse à cause de tant de grands incendies (plus de 80). juste tellement de fumée. » pic.twitter.com/qMZbEtS1Gt – AJ+ (@ajplus) 21 juillet 2021 Malgré les incendies qui brûlaient à quelque 2 500 miles de là, les New-Yorkais n’ont pas pu s’empêcher de voir les effets, y compris une étrange teinte orange sur la lune et une brume omniprésente qui a empêché certains habitants de Manhattan de voir même de l’autre côté de la rivière Hudson jusqu’au New Jersey.

Le Bootleg Fire de l’Oregon continue de croître, brûlant maintenant une superficie de la moitié de la taille du Rhode Island. Le feu est si grand qu’il crée son propre climat. comme New York. pic.twitter.com/TdxH1075pt – AJ+ (@ajplus) 20 juillet 2021 Avec plus de 80 incendies de forêt majeurs dans 13 États, la plupart à l’ouest, la célèbre ligne d’horizon de la ville a été enveloppée de brume au cours des deux derniers jours, avec des effets similaires visibles d’aussi loin que Philadelphie, Washington, DC et Toronto. L’indice de qualité de l’air a atteint 157 dans la ville – bien au-dessus de la limite de sécurité de 100 et le pire jamais enregistré mercredi – s’étendant apparemment jusqu’aux 160 ce matin-là. Les conditions sont suffisamment mauvaises pour déclencher des difficultés respiratoires, allant des yeux qui coulent et de la gorge irritée à l’irritation causée par l’inhalation de particules de suie appelées PM2,5, constituées de restes d’arbres brûlés et de broussailles transportés sur de longues distances par le vent. Les particules peuvent causer un large éventail de problèmes de santé si elles sont inhalées. C’est la deuxième année consécutive que ces particules ont atteint New York et semblent annoncer une tendance inquiétante – les plus grands incendies de l’année dernière ont commencé dans le sud de la Californie et ont rapidement transformé le ciel dans la partie nord de cet État en un enfer. orange aussi.





On pense qu'au moins un des incendies de forêt a été causé en partie par le service public local PG&E, qui a contribué à provoquer des incendies au cours des quatre dernières années, tandis que le plus grand incendie à ce jour, le Bootleg Fire dans l'Oregon, est si massif qu'il crée ses propres conditions météorologiques.