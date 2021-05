NYC déploie une vidéo de formation bizarre sur l’identité de genre pour les employés (VIDEO) – RT USA News

Tous les employés de la ville de New York doivent désormais assister à une vidéo remarquablement prévisible expliquant les nuances créatives de l’identité de genre, dans le cadre d’une formation obligatoire sur le harcèlement sexuel.

Les images didactiques font partie d’un module de formation en ligne sur la prévention du harcèlement sexuel créé par la Commission des droits de l’homme de New York. Tous les employés de la ville sont tenus par la loi de suivre le cours d’instruction.

Les entreprises privées de la Big Apple doivent également faire suivre à leurs employés une formation similaire, même si elles ne sont pas obligées d’utiliser les matériaux proposés par la ville. La formation doit être complétée une fois par an.

Le module en ligne contient 164 diapositives et demande au participant de répondre à une série de questions vraies ou fausses sur le harcèlement sexuel. Mais l’aspect le plus accrocheur de la formation se situe au début de la leçon interactive, qui présente une vidéo sur le genre et introduit des concepts tels que l’identité de genre, le cisgenre, le transgenre et ce que signifie être « non binaire ».

La vidéo fournit une multitude de scénarios et d’exemples pour éduquer les employés de la ville sur les tenants et les aboutissants du genre.

Pour commencer, « société » définit les autres de manière simpliste en «Regardant leurs organes reproducteurs» et ensuite décider s’il s’agit d’un homme ou d’une femme, explique la vidéo, ce qui est apparemment un grand non-non.

La vidéo passe ensuite à une scène montrant une femme enceinte recevant une échographie et criant d’excitation: « C’est une fille! »

Une autre femme intervient alors: « Eh bien, en fait, c’est plus compliqué que ça. »

Le métrage pédagogique définit ensuite une liste de termes, tels que non binaires, mais met en garde que ces mots peuvent signifier différentes choses pour différentes personnes.

« Pour moi, cela signifie que je ne m’identifie ni comme une femme ni comme un homme », dit une personne à la caméra. « Et pour moi, cela signifie que je ne m’identifie pas du tout à un sexe, » dit un autre individu.





Il existe également des conseils utiles pour « Hommes cis » qui peuvent se sentir enfermés parce qu’ils sont tous deux biologiquement masculins et s’identifient comme des hommes. Un homme aux cheveux longs portant un nœud dans les cheveux et arborant un collier et un châle féminins explique dans la vidéo qu’il n’y a pas de moyen correct d’exprimer la masculinité ou la féminité.

«Si vous êtes un homme cis, avez-vous besoin d’une chemise à carreaux? Muscles bombés? Ne pas avoir de place pour les larmes? Aimer le sport? Non. Cela pourrait fonctionner pour certains et pas pour d’autres. Pourquoi? Parce qu’il n’y a pas une seule façon d’exprimer la masculinité ou la féminité. C’est à vous de décider » il dit.

Mais si vous ne savez toujours pas où vous vous situez dans le spectre de l’identité de genre de la ville de New York, vous n’aurez peut-être pas de chance. La vidéo se termine en déclarant que « Vous comprenez votre identité mieux que quiconque. »

