NYC déplace les migrants d’une tente à un hôtel alors que le temps froid arrive

Fabien Levy, porte-parole du maire, a soutenu que le refuge de Randalls Island a toujours été destiné à être une première étape pour les migrants.

De nombreux migrants eux-mêmes ont exprimé leur gratitude au maire et à la ville pour les avoir hébergés dans un établissement qui leur a permis de faire du sport, de faire la lessive, de téléphoner à la maison et de chercher des avocats spécialisés en immigration.

« Ils se sont bien occupés de moi », a déclaré M. Manaure, qui est resté au refuge pendant deux semaines.

La tente a fini par attirer des hommes sans abri qui avaient déjà été à New York, vivant dans des conditions plus exiguës et parfois dangereuses. Caan Orus, 32 ans, un immigrant kurde qui s’est rendu au Mexique puis a traversé la frontière américaine, a déclaré qu’il avait dormi dans les rues de Manhattan pendant deux mois avant de découvrir l’abri sous tente et de faire le trajet jusqu’à Randalls Island.

“C’est bon,” dit-il. « Nous avons de la bonne nourriture, de la chaleur, tout le personnel est souriant.

Presque aussitôt que le maire a déclaré une urgence, le nombre de migrants de l’étranger a ralenti à un filet, après que l’administration Biden a modifié ses politiques d’immigration. L’installation de Randalls Island est restée à moins de la moitié pleine la semaine dernière.

M. Adams a fait l’objet d’un examen minutieux de la part des responsables de la ville qui ont demandé plus de détails sur les coûts de construction et d’exploitation de l’installation de Randalls Island, ainsi que de l’abri initial sur Orchard Beach.

“Nous n’allons pas cacher le coût de quoi que ce soit », a déclaré M. Adams, ajoutant que les responsables ne devraient pas « politiser » la situation.

Jusqu’à présent, son administration a signalé les coûts associés à la construction et au lancement du centre de secours à environ 650 000 $ – 325 000 $ pour démonter la configuration d’origine à Orchard Beach et 325 000 $ pour le déplacer sur Randalls Island.