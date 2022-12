NYC cherche un tsar des rats. Et ça rapporte beaucoup

Vous détestez les rats ?

Êtes-vous un New-Yorkais “quelque peu assoiffé de sang” avec d’excellentes compétences en communication et “une aura générale de badasserie” ?

Alors vous pourriez avoir ce qu’il faut pour être le nouveau tsar des rats de la ville.

L’administration du maire Eric Adams a publié cette semaine une offre d’emploi à la recherche de quelqu’un pour mener la longue bataille de la ville contre les rats. Le titre officiel du poste est “directeur de l’atténuation des rongeurs”, bien qu’il ait été rapidement surnommé le tsar des rats. La fourchette de salaire est de 120 000 $ à 170 000 $ US.

“Le candidat idéal est très motivé et quelque peu assoiffé de sang, déterminé à examiner toutes les solutions sous différents angles, y compris l’amélioration de l’efficacité opérationnelle, la collecte de données, l’innovation technologique, la gestion des déchets et l’abattage en gros”, lit-on dans cette annonce.

L’affichage est fantaisiste, mais le travail est intimidant.

Les dirigeants de la ville de New York tentent de contrôler la population de rongeurs depuis des générations, avec des résultats mitigés. Les observations de rats dans les parcs, les trottoirs et d’autres endroits de la ville ont récemment augmenté.

Il y a plusieurs années, une vidéo d’un rat essayant de traîner un morceau de pizza dans les escaliers du métro de New York est devenue virale.

“Les rats vont détester ça”

Les rats de la ville ont survécu à un effort de plusieurs millions de dollars sous l’ancien maire Bill de Blasio qui s’est concentré sur plus de ramassages de déchets et de meilleures inspections de logements dans les quartiers ciblés. La ville a également lancé un programme d’utilisation de la neige carbonique pour étouffer les rats dans leurs cachettes.

Adams, lorsqu’il était président de l’arrondissement de Brooklyn, a une fois fait la démonstration d’un piège qui utilisait un seau rempli d’une soupe toxique pour noyer les rats attirés par l’odeur de la nourriture.

Maintenant, son administration est à la recherche d’un bureaucrate de haut niveau pour devenir le visage public des efforts d’éradication et d’éducation de la ville.

“Les rats détesteront cette offre d’emploi”, indique l’annonce. “Mais 8,8 millions de New-Yorkais et le gouvernement de votre ville sont prêts à travailler avec vous pour réduire la population de rats, améliorer la propreté et prévenir la peste.”

On s’attend à ce que les candidats aient un sens de l’humour astucieux et « qu’ils mènent de front, en utilisant des techniques pratiques pour exterminer les rongeurs avec autorité et efficacité ».