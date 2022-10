NYC cherche à héberger des immigrants illégaux sur un paquebot de croisière de luxe – News 24

Le maire de New York, Eric Adams, négocie un accord pour héberger des immigrants illégaux à bord d’un énorme bateau de croisière amarré à Staten Island. Alors que le Texas transporte des milliers d’illégaux vers la Big Apple, les responsables républicains de la ville ont appelé le plan d’Adams “ridicule” et “incompétent.”

Norwegian Cruise Line a déclaré samedi à Fox News que la ville s’était renseignée sur l’affrètement d’un de ses navires pour héberger les migrants. La société, qui exploite 18 mégaships, a déclaré que des pourparlers étaient en cours et que “Aucun accord n’a été trouvé.”

La nouvelle du plan d’Adams a été annoncée pour la première fois par le New York Post vendredi, le journal rapportant que le maire démocrate envisageait également d’ériger une ville de tentes similaire à celle déjà en construction dans le Bronx, et de louer un autre bateau de croisière exploité par l’Estonien. société Tallink.















Bien qu’il ne soit pas clair combien coûtera l’embauche de l’un ou l’autre navire, le Post a déclaré que les responsables estiment que le paquebot norvégien sera “moins cher” que la ville de tentes, qui devrait coûter aux contribuables de la ville 15 millions de dollars par mois.

Environ 15 500 migrants sont arrivés à New York depuis mai, selon les chiffres de la mairie. Avec des passages illégaux depuis le Mexique à un niveau record, les gouverneurs républicains ont commencé à aider ces migrants à voyager vers le nord vers les États dirigés par les démocrates, dans le but de mettre en évidence les conséquences de la politique laxiste des frontières de l’administration Biden.

Alors que le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, a transporté des immigrants vers l’enclave d’élite riche de Martha’s Vineyard le mois dernier, Greg Abbott du Texas et Doug Ducey de l’Arizona ont envoyé des bus remplis de transbordeurs à New York et à Washington depuis le début de l’été.

Adams a l’intention d’amarrer le bateau de croisière affrété à Staten Island. Cependant, le président de l’arrondissement de Staten Island, Vito Fossella, un républicain, a déclaré au Post qu’il considérait le plan “problématique.”

“Et après? Des camping-cars dans la rue ? Ces problèmes ne doivent pas devenir le problème de Staten Island », il a dit. La représentante américaine Nicole Malliotakis, également républicaine, a décrit le plan comme “une idée saugrenue qui ne pouvait venir que d’une administration incompétente.”

“Tant Biden qu’Adams refusent de s’attaquer à la racine du problème et, à la place, continuent d’inciter à l’immigration illégale”, dit-elle. “Les démocrates ont abdiqué leur responsabilité, mais lorsque les républicains prendront la Chambre, nous mettrons fin à ces absurdités.”