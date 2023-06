NYC ajoutera Diwali comme vacances scolaires publiques. Mais il y a un hic cette année

NEW YORK (AP) – La ville de New York ajoutera le festival de Diwali à la liste des vacances scolaires publiques en reconnaissance de la croissance des communautés sud-asiatiques et indo-caribéennes de la ville, a annoncé lundi le maire Eric Adams.

Diwali, connue sous le nom de fête des lumières, a lieu en octobre ou en novembre, selon le calendrier lunaire.

Cependant, cette année, il tombe le dimanche 12 novembre, ce qui signifie que le calendrier scolaire 2023-2024 ne sera pas affecté par le changement.

Les responsables de la ville disent plus que 200 000 habitants de New York célèbrent Diwali, qui est observé par les hindous, les sikhs, les jaïns et certains bouddhistes.

« C’est une ville qui change continuellement, accueillant continuellement des communautés du monde entier », a déclaré Adams en annonçant que Diwali se joindrait à des célébrations telles que Rosh Hashana et le Nouvel An lunaire comme jour de congé pour les étudiants. « Notre calendrier scolaire doit refléter la nouvelle réalité sur le terrain. »

Le nouveau jour férié deviendra officiel si la gouverneure Kathy Hochul, également démocrate, signe un projet de loi adopté par la législature de l’État de New York au début du mois faisant de Diwali un jour férié scolaire public à New York.

Adams, qui s’est engagé à faire de Diwali une fête scolaire lorsqu’il s’est présenté à la mairie en 2021, a déclaré qu’il s’attend à ce que Hochul signe le projet de loi. Le bureau du gouverneur a déclaré que Hochul, qui a organisé une célébration de Diwali l’automne dernier, examine tous les projets de loi adoptés par la législature en 2023.

La pression pour la reconnaissance officielle de Diwali intervient alors que les Sud-Asiatiques ont gagné en nombre et en influence à New York et à l’échelle nationale.

La population des résidents de New York classés comme Indiens d’Asie par le Census Bureau a plus que doublé au cours des trois dernières décennies, passant de 94 000 en 1990 à environ 213 000 dans l’American Community Survey de 2021.

La représentante Grace Meng, une démocrate qui représente certaines parties de l’arrondissement du Queens à New York, a présenté le mois dernier une loi visant à faire de Diwali un jour férié fédéral.

The Associated Press