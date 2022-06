NY Republican Quandary : comment virer à droite et gagner quand même en novembre

Certaines enquêtes auprès des électeurs ont montré que M. Giuliani suivait de près, voire surpassait, M. Zeldin dans les dernières semaines de la campagne.

Même si M. Zeldin est le vainqueur mardi, ce sera une ascension difficile vers le manoir du gouverneur à Albany. En termes purement statistiques, les républicains sont un troisième parti à New York, derrière les démocrates par plus de trois millions de membres inscrits, et également en infériorité numérique par les électeurs non affiliés. Et le calcul pour que les républicains gagnent dans une élection à l’échelle de l’État signifie généralement gagner au moins 30 % des voix à New York, qui est fortement démocrate.

Pourtant, alors que les électeurs de tout le pays rejettent le leadership démocrate et que les inquiétudes concernant la criminalité et le coût de la vie augmentent à New York, les républicains pensent que cette année pourrait être une exception à ce terrible bilan. Même les démocrates reconnaissent que cela pourrait être une bonne année pour les républicains, qui ont perdu leur dernier pied au pouvoir à Albany – le contrôle du Sénat de l’État – lors des élections de 2018.

M. Zeldin insiste sur le fait que ses politiques proposées resteront constantes même après la primaire, soulignant qu’il pense que les New-Yorkais sont plus concentrés sur les problèmes de table de cuisine comme l’économie, les impôts et la sécurité publique.

“Ce sont des problèmes qui résonnent chez les républicains, ce sont des problèmes qui résonnent également chez les indépendants, et ils résonnent également chez les démocrates”, a-t-il déclaré dans une interview, ajoutant que si “la conversation peut être différente lors d’une élection générale”, sur des questions comme les armes à feu, « Mes positions ne changeront pas. Mes positions ne changent pas.

Comme d’autres républicains, il a également essayé de mettre l’accent sur des politiques moins polarisantes – se moquant des «génies d’Albany» et présentant des idées comme l’arrêt de l’émigration de l’État, ainsi que la réduction de la criminalité et des mandats gouvernementaux.