NY Mag TOOL accuse la droite de se réjouir de la mort d’un militant SPECTACULAIREMENT à cause de ses propres tweets – Twitchy

À la mort de Rush Limbaugh, la majorité de la gauche a fait un tour de victoire et s’est moquée de sa mort. Et quand ils ne s’en moquaient pas, ils le célébraient. Ils ont fait la même chose quand Scalia est mort… et ne nous parlent même pas de la mort d’Herman Cain. Ou celui d’Ashli ​​Babbitt. Mais bon, la droite a remarqué quelque chose d’ironique dans la mort à l’arme blanche d’un militant de gauche, donc c’est apparemment de la « jubilation ».

Quelqu’un, s’il vous plaît, apportez un miroir ou cinq à Eric Levitz, d’accord ?

L’extrême droite se réjouissant du meurtre d’un jeune homme progressiste alors qu’il rentrait chez lui après un mariage est l’une des choses les plus moralement abominables que j’ai jamais vues sur ce site. – Éric Levitz (@EricLevitz) 4 octobre 2023

Apparemment, Eric n’a pas pris la peine d’observer la réaction de la gauche lorsque quelqu’un de droite meurt.

C’est totalement juste… totalement.

… Cela devrait peut-être aller de soi, mais le « argument » qu’ils pensent faire valoir est idiot. Aucune politique de justice pénale ne pourra jamais éliminer complètement les homicides aléatoires, et la droite s’engage à faciliter l’accès des criminels aux armes de poing. – Éric Levitz (@EricLevitz) 4 octobre 2023

Il a presque compris.

Mais pas tout à fait.

Il veut toujours rejeter la faute sur la droite.

Une personne est plus susceptible d’être assassinée en Virginie occidentale qu’à New York. Nous ne serions pas tous à l’abri de la menace de mourir dans un incident homicide anormal, si seulement le mouvement progressiste n’existait pas. – Éric Levitz (@EricLevitz) 4 octobre 2023

Le monsieur a clairement un vilain cas de vaginite sableuse et devrait consulter un médecin POST HASTE !

Comme vous le savez tous déjà, cela ne s’est pas bien passé :

Quand quelqu’un de droite meurt, comme Rush Limbaugh, 90 % de la gauche dansera sur ses tombes. Épargnez-moi ce faux outrage. pic.twitter.com/L38ePXbZJI – Catturd™ (@catturd2) 4 octobre 2023

Oops.

Eric n’aimait pas beaucoup que ses propres mots soient frottés sur son petit visage critique :

Ce tweet soutient que le principal héritage de Rush Limbaugh – une personnalité publique qui n’a jamais tempéré ses opinions politiques par la politesse – était un discours politique plus haineux. Je n’ai pas posté de mème se moquant de sa mort d’un cancer, ni fait de blague au-dessus d’une vidéo de ses derniers instants – Éric Levitz (@EricLevitz) 4 octobre 2023

HA HA HA HA HA HA

Avez-vous raté toute l’année passée à vous réjouir de la mort des non vaccinés. C’est *exactement* la même chose. – Le seul Gary Johnson Stan (@colorblindk1d) 4 octobre 2023

C’était grave lorsque certains libéraux se réjouissaient de la mort de personnes non vaccinées. La publication festive d’une vidéo d’un meurtre est pire à mon avis, même si je ne pense pas que cela doive être un concours. – Éric Levitz (@EricLevitz) 4 octobre 2023

Quel individu vraiment antipathique.

Aimeriez-vous relire votre fil de discussion où les gens se réjouissent du meurtre d’Ashli ​​Babbitt ? https://t.co/mPKiggYciw – Mèmes pour la plupart paisibles (@MostlyPeacefull) 4 octobre 2023

Chose intéressante, dans ce fil, nous l’avons trouvé en train de tweeter ceci :

Qu’est-ce que cela a à voir avec quoi que ce soit? Un meurtre peut être à la fois justifié et tragique – Éric Levitz (@EricLevitz) 8 janvier 2021

Hum.

Réponse tout à fait normale à la mort de Rush également pic.twitter.com/Ia3VDmBtnt – BowTiedGasMask (@BowTiedGasMask) 4 octobre 2023

Rush l’a obligé à le faire, mec.

Souligner que cet homme a défendu professionnellement les politiques qui ont directement conduit à son meurtre n’est pas une célébration, c’est un avertissement aux autres. Sa petite amie étant une militante de l’ACAB BLM qui ne voulait pas décrire son assassin à la police est une ironie comique d’un niveau supérieur. – Mèmes pour la plupart paisibles (@MostlyPeacefull) 4 octobre 2023

Encore plus comique : elle n’a pas parlé à la police, mais elle a lancé un GoFundMe pour elle-même.https://t.co/7a0PhkmmZx – GayKhalDrogo (@GayKhalDrogo) 4 octobre 2023

Mais bien sûr, c’est la droite qui pose problème.

