NY Lottery Win 4, Take 5, Numéros gagnants du vendredi 25 octobre

Le Loterie de New York propose plusieurs jeux de tirage pour les personnes qui cherchent à devenir riches. Les jeux incluent New York Lotto, Cash4Life, Numbers, Win 4, Take 5 et Pick 10.

Cash4Life est un jeu de loterie multi-états disponible dans 10 états. Le premier prix est de 1 000 $ par jour à vie ou une somme forfaitaire unique de 7 000 000 $. Les numéros gagnants sont tirés au sort quotidiennement à 21 h HNE et nous avons les résultats ci-dessous.

New York Win 4, Take 5 et les numéros sont tirés deux fois par jour à 14h30 et à 22h30. Le New York Lotto est tiré le mercredi et le samedi.

New York gagne 4

Midi : 5-3-6-0

Soir : 0-6-5-7

Vérifiez les paiements de New York Win 4 et les tirages précédents ici.

New York prend 5

Midi : 05-10-21-35-37

Soir : 02-08-09-16-22

Vérifiez New York Take 5 paiements et dessins précédents ici.

Numéros de New York

Midi : 0-4-0

Soir : 0-6-9

Vérifiez les paiements des numéros de New York et les tirages précédents ici.

Cash4Life

05-15-27-40-46, Bal Cash : 03

Vérifiez les paiements Cash4Life et les tirages précédents ici.

Choisissez-en 10

01-03-05-08-10-12-17-18-27-31-38-41-52-55-57-63-68-69-72-78

Vérifiez les paiements Pick 10 et les tirages précédents ici.

Quand aura lieu le prochain tirage Cash4Life ?

Cash4Life est tiré quotidiennement.

Jusqu’à quelle heure peut-on acheter un billet Cash4Life à New York ?

À New York, la vente de billets en magasin et en ligne est disponible tous les jours jusqu’à 20h45. Cash4Life coûte 2 $ pour jouer.

Cash4Life est disponible dans ces 10 États américains :

New York

New Jersey

Floride

Géorgie

Indiana

Maryland

Missouri

Pennsylvanie

Tennessee

Virginie

Quels sont les prix Cash4Life ?

Correspondre Gagner Chances 5 numéros + Cash Ball 1 000 $/jour à vie 1 sur 21 846 048 5 numéros 1 000 $/semaine à vie 1 sur 7 282 016 4 numéros + Cash Ball 2 500 $ 1 sur 79 440 4 numéros 500 $ 1 sur 26 480 3 numéros + Cash Ball 100 $ 1 sur 1 471 3 numéros 25 $ 1 sur 490 2 numéros + Cash Ball 10 $ 1 sur 83 2 numéros 4 $ 1 sur 28 1 numéro + Cash Ball 2 $ 1 sur 13

Quelles sont les chances de gagner Cash4Life ?

Les chances de gagner un prix dans Cash4Life sont de 1 sur 7,76.

