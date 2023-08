NY ferme des magasins de cannabis présumés sans licence alors que le propriétaire insiste pour qu’ils ne donnent que des échantillons gratuits

Les responsables de New York ont ​​​​fermé lundi ce qu’ils ont appelé sept dispensaires de cannabis sans licence dans la partie ouest de l’État, alléguant que le propriétaire avait ignoré les avis répétés d’arrêter de fonctionner sans approbation, vendu des produits à base de cannabis à des clients mineurs et organisé une fois des chasses aux œufs de Pâques échangeables contre produits en pot.

Le propriétaire des magasins « I’m Stuck » dans les comtés de Cayuga, Oswego et Wayne, David Tulley, a catégoriquement nié vendre des produits aux mineurs. Tulley a également déclaré à l’Associated Press que ses magasins proposent des conseils et une formation sur les produits à base de cannabis moyennant des frais et fournissent des échantillons gratuits, ils n’ont donc pas besoin de licences d’État.

« Nous sommes prêts à entrer en guerre avec l’État de New York et nous aurons notre journée devant le tribunal mercredi … nous serons donc heureux de leur parler », a déclaré Tulley.

Mercredi, Tulley a été condamné à comparaître devant le tribunal du comté de Wayne alors que l’État demande l’ordre de fermer ses magasins, de l’empêcher de distribuer des produits à base de cannabis et de lui faire payer des amendes.

Les fermetures de magasins surviennent alors que New York a intensifié ses efforts d’application en réponse à des centaines de magasins de pots contrefaits qui ont ouvert depuis que l’État a légalisé l’utilisation de la marijuana à des fins récréatives en 2021.

La loi de New York permet à l’État d’imposer une amende de 10 000 $ pour chaque jour où une entreprise vend du cannabis sans licence, ainsi qu’une amende de 20 000 $ pour chaque jour où du cannabis est vendu après que l’entreprise a reçu l’ordre de s’arrêter de l’État. Les responsables de l’État affirment que Tulley risque potentiellement des millions de dollars d’amendes, car l’État lui a envoyé pour la première fois des ordonnances de cesser et de s’abstenir en février 2022.

La gouverneure Kathy Hochul, la procureure générale Letitia James et le bureau d’État de la gestion du cannabis ont annoncé la fermeture des magasins de Tulley, citant une nouvelle autorité dans une loi approuvée plus tôt cette année qui permet au bureau du procureur général de traduire en justice les contrevenants à la loi sur le cannabis, à la demande de le Bureau de la gestion du cannabis. La police d’État a aidé à fermer les magasins – les premiers magasins à fermer en vertu de la nouvelle loi de l’État, ont-ils déclaré.

« Il est essentiel de sévir contre les opérateurs illégaux qui enfreignent la loi et compromettent le succès des entrepreneurs et des consommateurs qui respectent les règles », a déclaré Hochul dans un communiqué.

Les responsables de l’État demandent également des sanctions contre les propriétaires des immeubles où se trouvent les magasins de Tulley.

Des enquêteurs infiltrés ont acheté pour 1 000 $ de produits à base de cannabis dans six magasins « I’m Stuck » et ont déclaré que plusieurs magasins vendaient illégalement des produits à base de cannabis à des personnes de moins de 21 ans, ont déclaré des responsables.

En avril, les magasins de Tulley ont annoncé des chasses aux œufs de Pâques dans des lieux publics, notamment des terrains de jeux et des églises, ont annoncé les autorités. Les œufs pourraient être échangés contre des produits à base de cannabis et des jouets pour enfants, ont déclaré des responsables. Un enquêteur de l’État a échangé de nombreux œufs contre des fleurs de cannabis, des produits comestibles, des graines de cannabis et d’autres produits dans l’un des magasins de Tulley à Macedon, ont annoncé les autorités.

Le Bureau de la gestion du cannabis a également déclaré avoir saisi plus de 47 livres (21 kilogrammes) de fleurs de cannabis, 244 livres (111 kilogrammes) de produits comestibles au cannabis et 89 livres (40 kilogrammes) de concentré de cannabis lors des inspections des magasins de Tulley.

Tulley a déclaré que ses magasins éduquaient les consommateurs sur les produits à base de cannabis afin qu’ils puissent effectuer des achats éclairés dans des dispensaires agréés. Il a déclaré que ses magasins proposent des échantillons gratuits allant d’un bonbon au cannabis à une ou deux onces de fleur de cannabis.

Dave Collins, l’Associated Press