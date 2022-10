NY compte par intermittence les bulletins de vote par correspondance dans le cadre d’une contestation judiciaire

ALBANY, NY (AP) – Les responsables électoraux républicains de New York ont ​​refusé de traiter les bulletins de vote par correspondance lors d’une contestation judiciaire plus tôt cette semaine, mais ont ensuite commencé à ouvrir et à scanner les bulletins de vote après un avertissement du procureur général de l’État, ont déclaré des responsables.

Selon le commissaire aux élections démocrates du comté d’Onondaga, Dustin Czarny, qui dirige le Caucus démocrate des commissaires aux élections à l’échelle de l’État.

La résistance s’articule autour d’une règle de l’ère de la pandémie qui permet de préparer les bulletins de vote par correspondance avant le jour du scrutin, qui a été contestée par les membres des partis républicain et conservateur. Les commissaires de New York avaient l’habitude d’ouvrir et de scanner les bulletins de vote par correspondance après les élections, ce qui a parfois retardé les décomptes officiels pendant des semaines, les avocats contestant les bulletins de vote individuels pour des irrégularités présumées.

Dans tout le pays, plus de 100 poursuites ont été intentées cette année autour des élections du 8 novembre. Les contestations judiciaires, en grande partie par les républicains, ciblent les règles du vote par correspondance, du vote anticipé, de l’accès des électeurs, des machines à voter, de l’inscription des électeurs, du dépouillement des bulletins de vote par correspondance mal marqués et de l’accès des observateurs partisans.

La juge du comté de Saratoga, Diane Freestone, a statué le 21 octobre que la loi de New York était contraire au droit constitutionnel d’un individu de contester les bulletins de vote devant un tribunal avant qu’ils ne soient comptés.

Bien que les républicains aient prévalu au tribunal de première instance, une cour d’appel a suspendu temporairement la décision après que les démocrates contrôlant le gouvernement de l’État ont fait appel. La division d’appel de la Cour suprême de l’État d’Albany entendra les plaidoiries mardi, une semaine avant le jour du scrutin.

Les avocats représentant les républicains ont conseillé aux commissaires électoraux du GOP de cesser d’ouvrir les bulletins de vote vendredi alors que le parti combat l’ordonnance du tribunal, a déclaré le commissaire aux élections républicaines du comté de Dutchess, Erik Haight, qui dirige le caucus des responsables électoraux du GOP à l’échelle de l’État.

Les républicains ont cité les conseils du State Board of Election selon lesquels le juge n’a pas explicitement ordonné aux comtés de recommencer à compter les bulletins de vote et que l’ouverture des bulletins de vote donnerait effectivement à l’État le résultat qu’il recherchait en appel avant qu’une décision ne soit prise.

Les républicains ont également fait valoir qu’ils n’avaient pas eu la possibilité de se prononcer sur l’ordonnance du tribunal, rendue par le juge associé de la division d’appel de l’État, John Egan.

“Je ne connais pas ce juge en particulier, mais c’est peut-être lui qui est partisan”, a déclaré Haight. “Si être correct sur une question juridique est républicain, je serai républicain toute la journée.”

Le bureau du procureur général Letitia James a dit aux commissaires électoraux dans une lettre jeudi de se conformer et de recommencer à traiter les bulletins de vote.

Haight a déclaré qu’une fois qu’il est devenu évident que le tribunal n’allait pas lever la suspension, les conseils de comté ont commencé à ouvrir et à scanner les bulletins de vote vendredi. Czarny a déclaré qu’à la suite de la lettre du procureur général, les commissaires de comté républicains avaient accepté de commencer à scanner les bulletins de vote vendredi.

Mais Czarny et d’autres démocrates ont exprimé leur inquiétude quant au fait que les responsables électoraux républicains à New York défiaient une ordonnance du tribunal à un moment où les efforts nationaux du GOP visaient à semer la confusion parmi les électeurs et à jeter les bulletins de vote.

“C’est toujours très inquiétant que cela soit même allé aussi loin”, a déclaré Czarny.

Czarny a déclaré que les conseils locaux étaient en retard, mais « cela ne signifie pas que nous ne pouvons pas rattraper notre retard. Nous avons jusqu’au jour du scrutin.

Marina Villeneuve, L’Associated Press