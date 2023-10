Le bureau du procureur général de New York, Letitia James, a suggéré jeudi que la Trump Organization n’avait pas réussi à produire des preuves dans le procès pour fraude de 250 millions de dollars de Donald Trump et de son entreprise, citant un récent rapport. rapport accusant un témoin clé d’avoir menti sous serment.

Le bureau de l’AG a déclaré dans une lettre avoir « identifié des omissions probables » dans les documents produits par les accusés concernant les échanges de 2016 avec le magazine Forbes sur la valeur des actifs immobiliers de Trump.

Cet échec présumé « indique une rupture quelque part dans le processus », a averti un responsable de ce bureau au juge qui rendra les verdicts dans le procès civil en cours.

Cela « suggère également des problèmes potentiellement plus larges dans le processus de production », a écrit l’avocat principal de l’application des lois, Kevin Wallace, dans la lettre adressée au juge Arthur Engoron.

L’accusation va à l’encontre de l’affirmation répétée de Trump selon laquelle tous les témoignages au procès sont « parfaits pour nous ». Et cela pourrait saper la défense de l’ancien directeur financier de la Trump Organization, Allen Weisselberg, qui a été accusé d’avoir menti à la barre dans le but de se distancier des faux états financiers au cœur de l’affaire.

La poursuite du procureur général accuse Trump, ses fils Donald Trump Jr. et Eric Trump, la Trump Organization et les hauts dirigeants d’avoir dénaturé la valeur réelle des propriétés afin d’obtenir des avantages fiscaux et de meilleures conditions de prêt et d’assurance. James souhaite que le tribunal impose 250 millions de dollars de dommages et intérêts et interdise définitivement à Trump et à ses deux fils adultes de servir en tant que dirigeants d’une entreprise new-yorkaise.

Wallace, dans sa lettre, a proposé qu’un observateur indépendant procède à un examen médico-légal des données électroniques détenues par la Trump Organization d’août à septembre 2016.

« Si le Contrôleur détermine que des informations pertinentes n’ont pas été produites, elle peut fournir une évaluation de l’endroit où l’échec s’est produit dans le processus et proposer des solutions pour améliorer ces problèmes », a écrit Wallace.

La lettre cite un article de Forbes de la semaine dernière accusant Weisselberg d’avoir menti lors de son témoignage sous serment la semaine dernière lors du procès civil devant la Cour suprême de Manhattan.

L’article, intitulé « Le directeur financier de longue date de Trump a menti sous serment à propos du Trump Tower Penthouse », indique que Weisselberg a faussement affirmé à la barre qu’il ne s’était « jamais concentré » sur l’évaluation de l’appartement de Trump.

Mais Forbes, qui suit depuis longtemps la richesse des personnes les plus riches du monde, a déclaré que l’affirmation de Weisselberg n’était pas vraie.

« Un examen d’anciens courriels et de notes, dont certains ne sont pas en possession du bureau du procureur général, montre que Weisselberg a absolument pensé à l’appartement de Trump – et a joué un rôle clé en essayant de convaincre Forbes pendant plusieurs années qu’il valait plus. qu’elle ne l’était réellement », a écrit Forbes.

L’article poursuit : « Étant donné que ces discussions se sont poursuivies pendant des années et que Weisselberg a adopté une approche très détaillée en examinant les actifs de Trump avec Forbes, cela défie toute logique de penser qu’il croit vraiment ce qu’il dit maintenant au tribunal. »

Wallace a noté dans la lettre de jeudi que les accusés avaient « produit des documents reflétant les échanges en cours avec le magazine Forbes sur l’évaluation des actifs en août et septembre 2016 ».

Weisselberg, dans le cadre de ces échanges, avait obtenu des informations financières sur les terrains de golf de l’entreprise, a écrit Wallace.

Mais il a ajouté : « Bien que les accusés aient produit certains courriels lors de cet échange, il semble qu’ils n’aient pas produit une série de courriels ultérieurs » entre Weisselberg et un expert immobilier, Steven Ekovich.

L’incapacité présumée à produire ces e-mails fait suite à « plusieurs affidavits de la part de la Trump Organization attestant de l’accomplissement de leurs obligations de production », a écrit Wallace.

Il a suggéré que l’observateur soumette un rapport sur l’examen médico-légal jusqu’au 27 octobre.

Trump, qui a assisté à cinq jours du procès, et ses coaccusés ont nié tout acte répréhensible.

Engoron a déjà jugé qu’ils étaient responsables de fraude. Le procès réglera six plaintes connexes alléguées par la procureure générale de New York, Letitia James.

Les avocats de Trump et Weisselberg n’ont pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de CNBC. Weisselberg, fidèle à Trump, a servi temps de prison pour fraude fiscale dans une affaire pénale liée à son travail au sein de la Trump Organization.

Forbes a retiré Trump de son classement des 400 personnes les plus riches des États-Unis au début du mois, affirmant que sa valeur nette actuelle estimée à 2,6 milliards de dollars était en baisse de plus de 600 millions de dollars par rapport à l’année dernière.

James a allégué en septembre que Trump avait surestimé sa valeur nette jusqu’à 3,6 milliards de dollars chaque année.