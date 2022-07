NY AG retarde les dépositions de Trump et de deux enfants après la mort d’Ivana Trump

Le président américain Donald Trump (C), sa fille, la conseillère principale Ivanka Trump, et son fils Donald Trump Jr. (L) se rendent à bord d’Air Force One avant de quitter la base de la réserve aérienne de Dobbins à Marietta, en Géorgie, le 4 janvier 2021.

Le procureur général de New York a accepté vendredi de retarder temporairement les dépositions de l’ancien président Donald Trump et de deux de ses enfants adultes, Donald Trump Jr. et Ivanka Trump, en raison du décès d’Ivana Trump un jour plus tôt.

Ils devaient auparavant témoigner vendredi dans le cadre de l’enquête civile du procureur général de New York, Letitia James, sur l’organisation Trump. La date de dépôt a été déplacée à la semaine prochaine, Reuters a rapporté mercredi.

Il n’était pas immédiatement clair combien de temps les dépositions seraient reportées à la lumière du décès d’Ivana Trump.

“Il s’agit d’un retard temporaire et les dépositions seront reportées dès que possible”, a déclaré une porte-parole du bureau du procureur général dans un communiqué. “Il n’y a aucune autre information sur les dates ou autre à fournir pour le moment.”

Ivana Trump, 73 ans, était la première épouse de Donald Trump, 76 ans, et la mère de trois de ses enfants, Donald Trump Jr., 44 ans, Ivanka Trump, 40 ans, et Eric Trump, 38 ans.

C’est une nouvelle de dernière minute. Veuillez vérifier les mises à jour.