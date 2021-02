Le procureur général de l’État de New York a rejeté la décision d’Amazon de poursuivre le bureau de manière préventive pour ses enquêtes sur la prétendue négligence du détaillant de commerce électronique à l’égard de la sécurité des employés au milieu de la pandémie comme une «triste tentative» de distraction.

Vendredi, Amazon a poursuivi la procureure générale de New York, Letitia James, l’accusant d’avoir légalement menacé la société et d’avoir outrepassé ses attributions. Le procès a également déclaré qu’une inspection de la ville à l’improviste des installations d’Amazon à Staten Island le 30 mars – le premier jour de manifestations des travailleurs contre les conditions sur le site – a révélé que les plaintes concernant la sécurité étaient «Complètement sans fondement».

Répondant au costume, James tweetéque la décision d’Amazon de poursuivre était « Une triste tentative de détourner l’attention des faits et de se soustraire à la responsabilité pour ses échecs à protéger les employés assidus d’un virus mortel. »

James a ajouté que son bureau examinerait ses options juridiques à la lumière du procès, mais ne serait pas intimidé par «Des brutes d’entreprises qui font passer les profits avant la santé et la sécurité des travailleurs.»

Les plaintes des employés sur la façon dont Amazon gérait la sécurité sur le lieu de travail au début de la pandémie ont culminé en mars et avril 2020, lorsque les travailleurs ont protesté contre les conditions dans un entrepôt de Staten Island, affirmant que les mesures anti-Covid étaient inadéquates et qu’ils n’étaient pas payés en congé de maladie. . Amazon a ensuite été critiqué pour avoir limogé l’organisateur de la manifestation Christian Smalls peu de temps après pour avoir violé sa quarantaine payée en participant à la manifestation de Staten Island en personne.

L’AG de l’État a ouvert une enquête sur les actions d’Amazon après le licenciement de Smalls, et l’ancien employé lui-même a déposé un recours collectif contre le détaillant en novembre, demandant des dommages-intérêts pour son licenciement et accusant l’entreprise d’avoir prétendument mis les travailleurs minoritaires en danger de Covid .

Début octobre, Amazon a publié un article de blog détaillant ses précautions contre les coronavirus, y compris les contrôles de température, et a révélé que 19816 travailleurs de première ligne américains sur Amazon et sa filiale Whole Foods avaient contracté Covid-19 depuis le début de la pandémie. Le chiffre équivaut à environ 1,44% de la main-d’œuvre de première ligne de l’entreprise aux États-Unis.

