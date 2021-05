NY AG James dévoile un projet de loi visant à limiter le recours à la force par les flics

Le procureur général de l’État de New York, Letitia James, prend la parole lors d’une conférence de presse, pour annoncer la réforme de la justice pénale à New York, États-Unis, le 21 mai 2021.

Le procureur général de New York, Letitia James, a introduit vendredi une mesure qui resserrerait les règles régissant le recours à la force par les forces de l’ordre.

Cela abaisserait ce que son bureau appelle la «norme extrêmement élevée pour poursuivre les agents de police» qui prennent à tort des actions excessives ou mortelles.

La pièce maîtresse de la législation changerait la loi sur le recours à la force « d’une simple nécessité à une loi de dernier recours absolu, exigeant que les policiers n’utilisent la force qu’après épuisement de toutes les autres alternatives », a déclaré le bureau de James dans une presse. Libération.

Lors d’une conférence de presse vendredi après-midi, James a évoqué les souvenirs de George Floyd et d’autres hommes et femmes de couleur non armés qui sont morts dans des altercations avec la police, liant directement ces décès très médiatisés à sa campagne pour une réforme de la police.

«À une époque de prise en compte de la race dans ce pays, il est important que nous réformions les lois et que nous rendions justice à toutes les personnes qui estiment que leur vie n’a pas d’importance», a déclaré James.

Le projet de loi a été dévoilé quatre jours avant le premier anniversaire du meurtre de Floyd, dont la mort aux mains de l’ancien policier de Minneapolis Derek Chauvin a déclenché un mouvement de protestation à l’échelle nationale contre la brutalité policière et le racisme systémique.

La récente condamnation de Chauvin pour meurtre et homicide involontaire coupable est «l’exception qui confirme la règle», dit James au presseur.

Elle était accompagnée de Gwen Carr, la mère d’Eric Garner, un homme noir non armé décédé en 2014 après que Daniel Pantaleo, alors officier du département de police de New York, l’ait mis dans un étranglement. Le ministère de la Justice, en 2019, sous la direction du procureur général de l’époque, William Barr, a choisi de ne pas porter d’accusations contre Pantaleo à la mort de Garner.

Le bureau de James vante le nouveau projet de loi, surnommé la Loi sur la responsabilité de la police, comme « la réforme de l’utilisation de la force la plus ambitieuse au pays ».

Mais « cela ne changera pas ces décisions en une fraction de seconde que les agents doivent prendre », dans des situations mettant la vie en danger, a assuré James, évitant les critiques inévitables selon lesquelles le projet de loi pourrait entraver la capacité des flics à appliquer la loi et qu’il pourrait créer un effroi. effet sur le recrutement.

«Il existe des protections raisonnables dont les agents ont besoin dans des situations comme celles-là», a déclaré James. « Ce n’est pas le but de ces réformes. »

La Police Benevolent Association de New York, un important syndicat de police, a néanmoins qualifié le projet de loi de danger pour les flics de New York.

« Cette proposition radicale rendrait impossible pour les policiers de déterminer si nous sommes autorisés ou non à utiliser la force dans une situation donnée », a déclaré le président du syndicat, Patrick Lync, dans un communiqué à CNBC.

« La seule solution raisonnable sera d’éviter les affrontements où la force pourrait devenir nécessaire. Pendant ce temps, les criminels violents n’hésitent certainement pas à utiliser la force contre les policiers ou nos communautés. »

« En bout de ligne: plus de flics et plus de New-Yorkais réguliers vont être blessés », a déclaré Lynch.

En établissant une norme de «dernier recours» pour l’usage de la force, la législation obligerait les agents à épuiser d’abord les approches alternatives, a déclaré le bureau du procureur général. Ces méthodes comprennent «la désescalade, des niveaux de force inférieurs, des avertissements verbaux» et d’autres tactiques.

Le projet de loi rehausserait également la norme de preuve de la conduite criminelle requise pour établir la justification de la force meurtrière. Selon le bureau de James, la loi actuelle de New York autorise les agents à utiliser la force meurtrière « simplement sur la base de la croyance raisonnable d’un agent » qu’une personne a commis une certaine catégorie de crime.

De plus, le projet de loi permettrait aux procureurs de vérifier si la propre conduite d’un agent les a poussés à exiger plus tard le recours à la force meurtrière. Il imposerait également des sanctions pénales aux agents qui « emploient une force largement supérieure à ce qui est justifié dans les circonstances », indique le communiqué de presse.

«Actuellement,« l’usage excessif de la force »est un terme poétique dans l’État de New York. Cette législation importante corrige cela et le définit dans la loi», a déclaré le sénateur démocrate de l’État de New York, Kevin Parker, qui a parrainé le projet de loi.