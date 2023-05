NWSL vs USL Super League: la prochaine guerre de football

Cet épisode du podcast World Soccer Talk, intitulé NWSL vs USL Super League, est présenté par Sling.

La nouvelle de cette semaine selon laquelle la USL Super League vise à lancer une ligue féminine de D1 en 2024 est une grande nouvelle. C’est un coup à l’arc pour la NWSL qui est déjà établie en tant que ligue D1. Les États-Unis pourraient-ils être confrontés à une situation où ils auront deux ligues féminines de D1 l’année prochaine ?

Pour discuter de cela et de nombreux autres points connexes, Christopher Harris et Kartik Krishnaiyer hébergent le dernier épisode du podcast World Soccer Talk.

En plus de discuter de NWSL vs USL Super League, ils analysent ce que le dernier développement signifie pour Apple et MLS dans leur décision de lancer un essai gratuit du service de streaming MLS Season Pass à mi-parcours de la saison régulière.

NWSL vs USL Super League

