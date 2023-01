NWSL va s’étendre à San Francisco, Boston et Utah, selon un rapport

La National Women’s Soccer League semble prête à ajouter trois autres équipes. Bien que cela ne soit pas encore officiel, des rapports affirment que la meilleure ligue féminine américaine s’étendra à Boston, dans l’Utah et dans la région de la baie de San Francisco dans un proche avenir.

Les Chronique de San Francisco et le journal Wall Street rapportent tous deux que les roues sont déjà en mouvement pour l’expansion.

Selon les organes de presse, le conseil d’administration de la NWSL a approuvé les mouvements plus tôt dans la semaine. Les conditions financières des extensions sont également intéressantes.

Les propriétaires des équipes de Boston et de la Bay Area paieront des frais de franchise de 50 millions de dollars pour rejoindre la ligue. Cependant, le club basé dans l’Utah devrait débourser entre 2 et 5 millions de dollars. Le prix bas aurait été convenu il y a des années.

San Francisco et Utah devraient commencer à jouer pour la saison 2024, tandis que l’équipe de Boston se joindra à une date ultérieure. La NWSL compte actuellement une douzaine de clubs en compétition pour le titre.

L’ajout du trio susmentionné portera éventuellement le nombre total d’équipes à 15.

La popularité de NWSL augmente rapidement

Une augmentation massive des frais de franchise est un crédit à la croissance de la ligue ici aux États-Unis. La popularité de la NWSL augmente maintenant rapidement. En fait, la ligue a connu une augmentation de 71 % de l’écoute de la télévision la saison dernière.

Les chiffres impressionnants sont même arrivés à un moment où l’élite féminine avait de sérieux problèmes hors du terrain avec un certain nombre de leurs entraîneurs.

Les frais de franchise pour Angel City FC et San Diego Wave étaient auparavant de l’ordre de 2 à 5 millions de dollars. Les deux équipes sont les plus récentes additions à la ligue et se sont formées il y a à peine quelques années.

Des visages familiers rejoignent les propriétaires d’équipe

L’équipe de Bay Area est soutenue financièrement par une importante société d’investissement. Cependant, le groupe comprend également d’anciens joueurs de l’USWNT Brandi Chastain, Aly Wagner, Leslie Osborne et Danielle Slaton.

Boston, une ville qui avait auparavant une équipe NWSL, sera fondée par un groupe dirigé par Jennifer Epstein.

La femme d’affaires a créé Juno Equity et est la fille du copropriétaire des Boston Celtics, Robert Epstein. Les Boston Breakers ont joué cinq ans dans la NWSL avant de plier bagage en 2018.

Tout comme Boston, l’Utah a également de l’expérience dans la ligue de football féminin. Les Utah Royals ont disputé trois saisons dans la NWSL avant de cesser leurs activités fin 2020.

Crédit photo : IMAGO / ZUMA Wire