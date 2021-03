Le co-fondateur de Reddit et principal investisseur de l’Angel City FC, Alexis Ohanian, a déclaré que le football féminin était un meilleur investissement que la Major League Soccer.

Le nouveau club devrait faire ses débuts dans la Ligue nationale de football féminin en 2022 et comprend une longue liste d’investisseurs célèbres, notamment l’épouse d’Ohanian, la star du tennis, Serena Williams.

«La valeur d’être associée à ces femmes, je pense, est une plus grande valeur de marque que d’être associée à leurs homologues masculins», a-t-il déclaré dans une interview avec Fernando Palomo d’ESPN Deportes. « Et ce n’est pas un manque de respect pour la MLS. Je pense qu’ils font un travail incroyable. Mais je pense juste que le montant que les femmes sont sous-évaluées est absurde.

« Les fans américains se rendent compte qu’il y a des talents incroyables partout dans le monde qui pratiquent ce sport et surtout, les meilleures femmes du monde sont toutes américaines et on ne peut pas en dire autant des footballeurs du côté des hommes. »

Ohanian, 37 ans, qui est également impliquée dans une start-up liée au football appelée Gloria, a ajouté que lorsqu’il a creusé dans le soutien entourant le football féminin, il sent que « l’effet de levier dont il dispose est juste plus précieux que tant d’autres. »

L’entrepreneur en série a admis qu’il était « en retard à la fête » quand il s’agissait d’être un fan de football. Mais un ami l’a invité à assister au quart de finale de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2019 entre l’USWNT et la France, et le jeu a non seulement fait de lui un fan du sport, mais a conduit à la réalisation que le côté féminin du jeu était sous-capitalisé.

Ohanian a déclaré: « J’ai regardé cette performance de classe mondiale et j’ai regardé mon copain, et je me suis dit: ‘Mec, comment est-il possible que je ne sache pas plus sur ce sport?’ … Il y a des joueurs dans cette équipe qui ont transcendé le sport, qui font partie de la culture populaire. Comment est-il possible que ce ne soit pas un atout plus précieux? «

La NWSL n’est pas la première ligue de football féminin aux États-Unis à se vanter des meilleures joueuses du monde. Le WUSA et le WPS ont tous deux fait le même cas, et pourtant les deux efforts se sont repliés après leur troisième saison. Mais Ohanian estime que la NWSL – qui entre maintenant dans sa neuvième campagne – bénéficie d’un bon timing en termes de données démographiques des fans du sport et de l’avènement des médias sociaux.

« Je pense que si vous regardez à travers le tableau, toutes les grandes ligues sportives ont tendance à avoir assez vieux [demographics]», a-t-il déclaré.« Les fans moyens sont dans la cinquantaine ou la soixantaine, ce qui est lucratif. Mais cela signifie aussi que vous allez naturellement avoir des angles morts pour la nouvelle génération, en particulier parce que cette nouvelle génération est native du numérique, et c’est le gros avantage. «

Alexis Ohanian est copropriétaire de l’Angel City FC, la nouvelle entrée de Los Angeles dans la National Women’s Soccer League. BRENTON EDWARDS / AFP via Getty Images

En ce qui concerne le rôle des médias sociaux, Ohanian a déclaré qu’il pensait que le football avait bénéficié de ces plates-formes « parce qu’il a permis aux fans du monde entier d’ignorer les fuseaux horaires, d’ignorer les pannes de télévision, de pouvoir suivre les équipes qu’ils aiment et les joueurs qu’ils aiment. , où qu’ils soient dans le monde… à leurs conditions. «

Ohanian a également souligné qu’il existe une «opportunité illimitée» de croissance dans les sports d’équipe féminins étant donné le manque relatif de compétition dans ce domaine.

« Vous avez la WNBA, qui est une très bonne ligue professionnelle, évidemment, mais c’est à peu près tout », a-t-il déclaré. « Et donc pour les sports d’équipe professionnels aux États-Unis, il y a un énorme espace blanc pour les femmes. Et ce que je pense que nous avons vu se produire assez clairement maintenant, juste l’année dernière où l’Angel City FC existe, est l’analyse de rentabilisation recherchée. plus fort que jamais, car nous voyons des marques venir chez nous avec la volonté de prendre des engagements très sérieux. «

Angel City appartient à un mélange de célébrités, dont les acteurs Natalie Portman, Jennifer Garner et Eva Longoria, et des stars du football à la retraite, notamment Julie Foudy, Mia Hamm et Abby Wambach.

Le club partagera le Banc of California Stadium, au sud du centre-ville de Los Angeles, avec le LAFC de la Major League Soccer.