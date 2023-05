NWSL prévoit de s’étendre à 16 équipes en 2026 – commissaire

La National Women’s Soccer League, qui prévoit déjà de passer à 14 équipes en 2024, n’a pas fini de grandir.

Dans une interview vidéo avec le Washington Post mardi, la commissaire de la NWSL, Jessica Berman, a déclaré que la ligue envisageait d’ajouter deux autres clubs d’ici 2026.

« Nous nous attendons à ce que la saison 2026 ajoute deux équipes supplémentaires », a déclaré Berman. « Ce processus commencera plus tard cette année civile, et grâce au processus que nous avons mené en 2022 pour ce cycle d’expansion, nous avons un intérêt incroyable de la part d’investisseurs qualifiés qui souhaitent entrer tôt. »

La NWSL dispute la campagne 2023 avec 12 équipes, les plus récentes étant le Angel City FC et le San Diego Wave l’année dernière. Les Utah Royals, qui ont joué dans la NWSL de 2018 à 2020, reviennent en 2024, et le mois dernier, la ligue a accordé une franchise d’expansion à la région de la baie de San Francisco.

Le Wall Street Journal a rapporté en janvier que la ligue était en « discussions avancées » sur le retour d’une équipe à Boston. La ville a accueilli les Boston Breakers de 2013 à 2017. Cela signifierait qu’un marché de plus pourrait décrocher une nouvelle franchise dans les prochaines années.

« Même si notre [team] les valorisations ont augmenté de manière significative, à 53 millions de dollars avec l’équipe que nous avons vendue à la Bay Area, nous sommes encore très tôt dans notre processus en termes de croissance et où nous pensons que cette ligue va être dans trois à cinq à 10 ans », a déclaré Berman.