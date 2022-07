NWSL considérera les droits reproductifs comme faisant partie du processus d’expansion

La commissaire de la Ligue nationale de football féminin, Jessica Berman, a déclaré que les droits reproductifs seront pris en compte lorsque la ligue examinera les emplacements pour d’éventuelles équipes d’expansion.

La ligue, qui compte actuellement 12 équipes, envisage d’en ajouter deux autres en 2024.

Une décision de la Cour suprême des États-Unis le mois dernier a supprimé les protections constitutionnelles de l’avortement, ce qui entraînera probablement des interdictions d’avortement dans environ la moitié des États. Certains États craignent également que certains États ne limitent certaines options et procédures de contrôle des naissances telles que la fécondation in vitro.

“C’est l’une des choses que nous analysons actuellement, qui examine même nos marchés actuels pour voir où nous avons une certaine différenciation entre nos valeurs et ce que nous soutenons par rapport à l’endroit où nous avons des équipes, et quelles sont les solutions nous pouvons mettre en place que nous nous sentons à l’aise de nous engager et d’exécuter », a déclaré Berman. “Certainement dans le contexte de l’expansion, cela ferait partie de l’analyse.”

Le conseil des gouverneurs de la NWSL s’est réuni cette semaine pour examiner l’état de la ligue et discuter des changements. Parmi les points discutés figurait l’intention d’étendre la ligue à 14 équipes.

Le Houston Dash de la ligue se trouve au Texas, où l’avortement est effectivement interdit, et le Racing Louisville joue dans le Kentucky, où une interdiction a été contestée devant les tribunaux. Il a également une équipe en Floride, qui a interdit les avortements après 15 semaines, lors de l’Orlando Pride.

Le conseil s’est également engagé à développer et à améliorer l’arbitrage de la ligue, y compris l’utilisation d’un arbitre assisté par vidéo pour les matchs à partir de 2023.

“Sur la base des données et de tout ce que j’ai appris au cours des deux derniers mois et demi, il est clair que l’instauration et la mise en œuvre du VAR est probablement la chose la plus importante que nous puissions faire pour améliorer la cohérence et la qualité de l’arbitrage. “, a déclaré Berman.

La NWSL discute également du calendrier de la ligue, que Berman a qualifié de “points douloureux” de la NWSL. Parce que la ligue joue du printemps à l’automne, de nombreux joueurs manquent des matchs pour des tournois, y compris la Coupe du monde – et les équipes se retrouvent sans certaines de leurs plus grandes stars.