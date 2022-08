Nvidia voit un métaverse peuplé d’avatars de chatbot réalistes

Que ce passe-t-il Nvidia a annoncé une technologie permettant aux développeurs de métavers de créer des avatars réalistes qui peuvent donner un visage humain animé aux ordinateurs avec lesquels les gens interagiront en ligne. Pourquoi est-ce important Le métaverse a besoin de nouveaux outils informatiques s’il veut être à la hauteur de son potentiel de nouveaux royaumes 3D pour travailler, apprendre, socialiser et s’amuser, et la technologie de Nvidia pourrait également éventuellement donner aux humains un nouveau look en ligne, pas seulement aux bots.

Vous avez probablement l’habitude d’interagir par la voix avec des assistants numériques comme Alexa et Siri. Maintenant, Nvidia pense que ces voix devraient avoir des visages numériques.

Mardi, le géant des puces a dévoilé son Moteur cloud d’avatarun outil pour créer des modèles 3D d’humains parlants que Nvidia espère être la façon dont nous interagissons avec les ordinateurs et, peut-être, avec d’autres personnes dans le métaverse.

L’outil s’appuie sur l’expérience de Nvidia avec les graphiques 3D et technologie d’intelligence artificielle, qui a révolutionné la façon dont les ordinateurs comprennent et communiquent avec le langage naturel. Le directeur général de la société, Jensen Huang, a dévoilé ACE en collaboration avec le Conférence d’infographie Siggraph à Vancouver.

Les avatars avancés tels que ceux qu’ACE pourrait rendre possibles sont la prochaine étape de l’interaction informatique. Dans les royaumes numériques 3D que les défenseurs du métaverse comme Meta et Nvidia espèrent que nous habiterons tous, un visage d’apparence humaine pourrait nous aider à gérer nos investissements, à visiter un immeuble ou à apprendre à tricoter.

“Ces robots sont … nécessaires pour nous alors que nous créons des mondes virtuels qui deviennent indiscernables du monde réel”, a déclaré Rev Lebaredian, vice-président de la technologie de simulation de Nvidia, lors d’un point de presse. Les avatars sont “sur la bonne voie pour réussir le test de Turing”, ce qui signifie que les humains ne pourront pas dire s’ils parlent à un humain ou à un bot, a-t-il déclaré.

Pour arriver à cet avenir, cependant, Nvidia devra faire face à de nombreux défis. Le principal d’entre eux est le “étrange vallée“, dans lequel les représentations numériques des humains sont un mélange de vrai et d’artificiel. Pour les cerveaux humains habitués à la réalité, les simulations pas tout à fait réelles peuvent sembler effrayantes, pas convaincantes.

Une autre question est de savoir si le métaverse sera à la hauteur du battage médiatique d’aujourd’hui. Nvidia voit le métaverse comme un successeur visuellement riche en 3D du Web, et Facebook croit tellement au métaverse qu’il s’est renommé Meta. Jusqu’à présent, cependant, seulement 23 % des adultes américains connaissent le métaverseet le nombre est encore plus bas ailleurs, selon le cabinet d’analystes Forrester.

Pourtant, la technologie des avatars pourrait être au cœur de la façon dont nous nous présenterons en ligne, et pas seulement de la façon dont nous discutons avec des bots. La grille de visages d’aujourd’hui dans une vidéoconférence Zoom pourrait devenir des versions 3D photoréalistes de nous-mêmes assis autour d’une table de conférence virtuelle dans le métaverse. Quand il est temps de passer à quelque chose de moins sérieux, les ordinateurs scannant nos visages pourraient appliquer instantanément nos expressions aux personnages en ligne que les autres voient, comme un personnage de dessin animé.

Nvidia considère les avatars non seulement comme des visages animés, mais aussi comme des robots à part entière qui perçoivent ce qui se passe, s’appuient sur leurs propres connaissances et agissent en conséquence. Ces intelligences en feront des agents richement interactifs dans le métaverse, a déclaré le directeur général Jensen Huang dans son discours de Siggraph.

“Les avatars peupleront les mondes virtuels pour nous aider à créer et à construire des choses, à être l’ambassadeur de la marque et l’agent du service client, à vous aider à trouver quelque chose sur un site Web, à prendre votre commande au volant ou à recommander un régime de retraite ou d’assurance”, dit Huang.

Nvidia



Pour améliorer ses avatars, Nvidia a développé une technologie d’intelligence artificielle appelée Audio2Face qui fait correspondre l’expression de l’avatar aux mots qu’il prononce. Un outil Audio2Emotion connexe modifie l’expression faciale en fonction de son évaluation des sentiments dans les mots, avec un contrôle permettant aux développeurs de composer l’émotion ou de présenter un avatar calme.

Tout est construit sur un cadre 3D comprenant le squelette et les muscles humains, a déclaré Simon Yuen, directeur principal de la technologie des avatars. Nvidia permet aux gens de faire glisser une photo dans le modèle d’avatar, qui crée ensuite un modèle 3D de cette personne à la volée. Nvidia propose également des commandes pour créer des cheveux mèche par mèche, avec la possibilité de les couper et de les coiffer.

Nvidia mise beaucoup sur la technologie. Si le métaverse se propage, cela pourrait signifier un nouveau marché important pour le traitement graphique 3D à un moment où ses autres activités sont menacées.

En Lundi, Nvidia a mis en garde contre des bénéfices trimestriels pires que prévu alors que les inquiétudes économiques des consommateurs ont fait chuter les ventes de matériel de jeux vidéo. La Puces d’IA que Nvidia vend aux clients des centres de données n’a pas été aussi bon qu’espéré non plus. Pas étonnant que Nvidia veuille nous voir tous discuter avec des avatars dans le métaverse.

Le métaverse est “la prochaine évolution d’Internet”, a déclaré Huang. “Le métaverse est l’Internet en 3D, un réseau de mondes virtuels connectés et persistants. Le métaverse étendra les pages Web 2D dans des espaces et des mondes 3D. L’hyperlien évoluera vers un hyperjumping entre les mondes 3D”, a-t-il prédit.

Un problème persistant avec cette vision est qu’il n’existe pas encore de norme permettant aux développeurs de créer des domaines métavers de la même manière qu’ils créent des pages Web avec la norme HTML. Pour résoudre ce problème, Nvidia soutient et étend un format appelé Universal Scene Description créé à l’origine par le studio d’animation Pixar.

Nvidia travaille dur pour renforcer l’USD afin qu’il puisse gérer des mondes 3D complexes et changeants, pas seulement la série de scènes pré-planifiées qui composent les images d’un film Pixar. Parmi les autres alliés de Nvidia figurent Apple, Adobe, Epic Games, Autodesk, BMW, Walt Disney Animation Studios, Industrial Light and Magic et Dreamworks.

Cabinet d’analystes Recherche ABI aime aussi USD, affirmant que le produit Omniverse de Nvidia pour alimenter les royaumes 3D a aidé à prouver sa valeur et que d’autres prétendants n’ont pas émergé malgré de nombreux développements de métavers.

“En l’absence d’alternative préexistante, ABI Research est d’accord avec la position de Nvidia de faire de l’USD une norme métaverse de base – à la fois sur ses mérites techniques et pour accélérer l’élan autour de la construction du métaverse”, a déclaré ABI dans un communiqué.