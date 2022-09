Nvidia veut être le cerveau de votre voiture autonome

Le concepteur de puces Nvidia a dévoilé mardi un nouveau processeur appelé Drive Thor qui, selon lui, alimentera la révolution des véhicules autonomes.

Les processeurs Thor devraient arriver en 2024 pour les voitures prenant la route en 2025, à commencer par Le constructeur automobile chinois Zeekr‘s 001 EV, a déclaré Danny Shapiro, vice-président du travail automobile de Nvidia. Ils sont basés sur La nouvelle unité de traitement graphique Hopper de Nvidia pour mieux gérer le logiciel d’intelligence artificielle qui est la clé des voitures autonomes.

“Il passera absolument à une autonomie totale”, a déclaré Shapiro, faisant référence aux capacités de conduite autonome de niveau 4 ou 5, dans lesquelles les voitures peuvent se piloter sans que les occupants humains ne prêtent attention ou même ne soient présents.

Nvidia avait prévu un puce appelée Atlan pour 2024 mais l’a annulé en faveur de Thor, qui gère le logiciel d’IA à 2 quadrillions d’opérations par seconde – deux fois la vitesse prévue pour Atlan et huit fois celle de son processeur Orin actuel. Thor intègre une fonctionnalité clé de Hopper : la capacité d’accélérer une puissante technique d’IA appelée transformateurs. Nvidia s’attend également à des variations Thor bas de gamme pour les technologies d’assistance à la conduite moins révolutionnaires telles que le maintien de voie et le freinage d’urgence automatique.

Le marché des processeurs automobiles est vaste et s’agrandit à mesure que les constructeurs automobiles exigent de plus en plus de processeurs et d’autres puces semi-conductrices pour l’assistance à la conduite, l’infodivertissement et les unités de commande électroniques qui supervisent tout, de la combustion du moteur à la navigation GPS. Chaque Porsche Taycan a 8 000 éléments semi-conducteurs.

Les concepteurs de puces profitent du nouveau marché. Nvidia a 11 milliards de dollars de commandes de puces automobileset un grand rival, Qualcomm, a 19 milliards de dollars de commandes automobiles en cours.

Avec 77 milliards de transistors, Thor sera massif, sinon le plus gros processeur du marché. Mais cela permettra aux constructeurs automobiles de remplacer une collection de puces plus petites, plus lourdes, plus chères et plus gourmandes en énergie, selon Nvidia. En plus d’utiliser des GPU Hopper, il emprunte des cœurs de processeur à Processeur Grace 2023 de Nvidia pour les tâches informatiques classiques. Il tire également la technologie de la toute dernière technologie GPU de Nvidia pour les jeux et la conception, l’architecture Ada Lovelace.

La conception permettra aux constructeurs automobiles d’améliorer plus facilement leur logiciel automobile avec des mises à jour en direct, a déclaré Huang. Tesla a eu une grande avance technologique dans cette technologie pendant des années.

Thor sera également utilisé pour les robots et les équipements médicaux, a déclaré Huang. Et il pourra exécuter simultanément trois systèmes d’exploitation – Linux, QNX et Android – pour différentes parties de l’environnement informatique automobile. La technologie de partitionnement garantit que les travaux les moins importants, comme l’infodivertissement, n’interrompent pas les travaux cruciaux liés à la sécurité, a déclaré Nvidia.

Avec les véhicules autonomes, promis depuis des années mais encore seulement en test, ces puces deviennent encore plus importantes.

“L’industrie a reconnu que c’est une tâche beaucoup plus complexe qu’on ne le pensait initialement”, a déclaré Shapiro à propos des véhicules autonomes. “La sécurité étant primordiale, personne n’est prêt à libérer ces véhicules dans la nature jusqu’à ce qu’il y ait plus de calcul.”