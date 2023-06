Nvidia vaut près de 1 000 milliards de dollars – ce qu’il faut savoir avant d’investir

Comparez les prix des actions aux ventes et la différence devient plus nette. Amazon se négocie à 2,4 fois les ventes, ce qui correspond à peu près à la moyenne des entreprises du S&P 500. Le rapport prix/ventes d’Alphabet est de 5,6, celui d’Apple de 7,5 et celui de Microsoft de 11,7.

Une façon de mesurer ce phénomène consiste à examiner le cours de l’action de l’entreprise par rapport à une mesure fondamentale, comme les bénéfices ou les ventes. Si une entreprise réalise 1 $ de bénéfice par action et négocie 10 $ par action, on dit qu’elle a un multiple cours/bénéfice de 10.

Lorsque vous achetez une action, vous achetez une part d’une entreprise en activité dont vous vous attendez à croître dans le futur, et les cours des actions reflètent généralement cette croissance potentielle. Essentiellement, les investisseurs sont prêts à payer plus pour une entreprise que ce qu’elle vaut aujourd’hui.

Sur la base des bénéfices et des ventes, Nvidia a un prix plus élevé que les quatre plus grandes actions du marché.

Cela ne signifie pas que vous ne devriez pas l’acheter ou que vous devriez le vendre si vous le possédez déjà. Au lieu de cela, tout investisseur potentiel dans Nvidia devrait faire deux choses, disent les experts en investissement.

1. Examinez le battage médiatique

Nvidia n’est pas un stock de mèmes. Les investisseurs s’entassent parce qu’ils croient aux fondamentaux de l’activité du fabricant de puces.

A savoir, ils pensent Nvidia a une chance d’être le plus grand bénéficiaire d’une révolution technologique : l’intelligence artificielle.

Nvidia est l’acteur dominant dans les unités de traitement graphique – un composant essentiel pour exécuter l’IA dans le cloud. Les investisseurs technologiques voient cela comme une opportunité convaincante depuis des années, et Nvidia a reçu un coup de pouce lorsque OpenAI a lancé le chatbot viral ChatGPT plus tôt cette année.

« C’était un moment iPhone », explique Angelo Zino, analyste principal de l’industrie au CFRA. Cela a forcé les entreprises d’un large éventail d’industries à repenser comment et combien elles allaient investir dans l’IA.

« Il est donc très difficile d’examiner ces mesures d’évaluation conventionnelles lors de l’évaluation de l’ampleur de cette opportunité », ajoute JR Gondeck, directeur général du groupe Lerner chez Hightower Advisors.

Fondamentalement, les investisseurs paient gros maintenant dans la conviction que les fondamentaux de l’entreprise finiront par justifier le prix, et même le feront paraître bon marché avec le recul.

« Compte tenu des opportunités de croissance que nous voyons à l’avenir, nous pensons que le multiple est assez raisonnable », déclare Zino.

2. Préparez-vous à la volatilité

Si vous croyez au potentiel à long terme d’une action en hyper-croissance comme Nvidia, vous devez être prêt à supporter de fortes baisses de la valeur de votre investissement pour en récolter les bénéfices, disent les professionnels de l’investissement.

Lors de ventes massives sur le marché, les sociétés qui se négocient aux multiples les plus élevés sont souvent les plus durement touchées. Lorsque les investisseurs parient énormément sur l’avenir d’une entreprise et que cet avenir semble soudainement plus sombre, les choses peuvent devenir effrayantes à la hâte.

« Aucun arbre ne pousse vers le ciel », dit Gondeck. « Vous regardez Apple, qui a récemment atteint un niveau record, et il y avait beaucoup de points d’entrée en cours de route. »

Bien sûr, ce ne sont que des « points d’entrée » – ou des opportunités d’achat – avec le recul. Si vous détenez des actions Apple depuis des décennies, vous avez probablement gagné un joli centime. Vous avez également connu deux baisses de plus de 80 %, entre 1991 et 1997 et entre 2000 et 2003.

« Si vous êtes un investisseur à long terme dans Nvidia, il y aura beaucoup de volatilité en cours de route », déclare Zino.

Pour éviter que ce genre de baisse ne fasse dérailler les rendements de votre portefeuille, créez un portefeuille de base de fonds négociés en bourse et de fonds communs de placement largement diversifiés, disent les professionnels de la finance.

Et gardez vos paris sur les actions individuelles dans un coin relativement petit de votre portefeuille. Si vous faites le bon choix, c’est une cerise sur le gâteau de la performance de votre portefeuille. Sinon, vous êtes toujours théoriquement sur la bonne voie pour atteindre vos objectifs financiers.

À NE PAS MANQUER : Vous voulez être plus intelligent et avoir plus de succès avec votre argent, votre travail et votre vie ? Inscrivez-vous à notre nouvelle newsletter !

Obtenez le rapport gratuit de CNBC, 11 façons de savoir si nous sommes en récession, où Kelly Evans passe en revue les principaux indicateurs indiquant qu’une récession approche ou a déjà commencé.

Vérifier: Nvidia vaut près de 1 000 milliards de dollars – voici combien vous auriez si vous aviez investi il ​​y a dix ans