Nvidia : trop riche même pour Cathie Wood

Mais le saut démesuré de Nvidia a suscité une réponse inhabituellement sceptique de la part du gestionnaire de l’ETF Ark Innovation. Wood a déclaré lundi dans un tweet que le fabricant de puces le plus précieux au monde avait un « prix en avance sur la courbe ». Cela survient après qu’elle a clôturé sa position Nvidia dans le fonds ARKK début janvier avant que l’action ne double plus pour atteindre une capitalisation boursière de 1 billion de dollars américains.

Le nombre qui a fait ressortir les yeux de Wood est le chiffre d’affaires multiplié par 25 pour l’exercice en cours auquel Nvidia se négocie au milieu de l’enthousiasme des investisseurs pour tout ce qui concerne l’intelligence artificielle. Cela se compare à environ six fois pour ses pairs du Philadelphia Semiconductor Index et à environ 12 fois pour le bailleur de fonds ChatGPT Microsoft.

Au-delà de l’IA, certains analystes affirment que les perspectives des puces sont toujours sombres



Certes, Nvidia s’est négocié à prime depuis la pandémie, mais l’écart semble plus prononcé au milieu du battage médiatique récent. Et au-delà de l’IA, certains analystes affirment que les perspectives pour les puces sont toujours sombres au milieu d’une demande tiède pour l’électronique grand public et les serveurs plus traditionnels.

« Les résultats récents de Nvidia ont accru les attentes concernant les serveurs d’IA », ont écrit les analystes de SMBC Nikko Securities, dont Takeru Hanaya, dans une note. Pourtant, il existe un « contraste entre les attentes en matière d’IA et la faiblesse globale du marché », démontré par les baisses de prix et les ajustements de stocks en cours dans l’industrie des puces.

Nvidia a été cofondée en 1993 par Jensen Huang, qui dirige toujours l’entreprise. Il s’est avéré plus efficace que ses pairs dans le développement de puces qui transforment le code informatique en images réalistes que les joueurs sur ordinateur adorent, et a traversé une vague de consolidation qui a vu ses rivaux rachetés, mis en faillite ou fusionnés dans de plus grandes entreprises.

Huang a dévoilé lundi une série de nouveaux produits d’IA lors du salon Computex à Taïwan. La vaste gamme comprenait une nouvelle conception robotique, des capacités de jeu, des services publicitaires et une technologie de mise en réseau. Peut-être le plus central de ses ambitions, Huang a dévoilé une plate-forme de superordinateur AI appelée DGX GH200 qui aidera les entreprises technologiques à créer des successeurs à ChatGPT.

La question est de savoir combien les actions évaluent ce potentiel au niveau actuel ? Ou le surestimer ?

« Nous pensons fondamentalement que l’action de Nvidia est en territoire de bulle, quelle que soit la croissance potentielle future », a écrit l’analyste indépendant William Keating dans une note sur Smartkarma au cours du week-end. « En d’autres termes, nous pensons que le train a quitté la gare et nous ne voyons pas l’intérêt de le poursuivre dans le tunnel à ce stade. » — Kurt Schussler, (c) 2023 Bloomberg LP

