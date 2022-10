Nvidia suspend le lancement du RTX 4080 12 Go pour un problème de nommage

Nvidia a publié une déclaration non conventionnelle, dans laquelle la société a annoncé qu’elle “lâchait” la carte graphique GeForce RTX 4080 12 Go en raison de problèmes de nommage.

Prévu pour être lancé le 16 novembre aux côtés du RTX 4080 16 Go plus puissant, le RTX 4080 12 Go a été embourbé dans la controverse depuis son annonce le mois dernier lors de la révélation de la série 40.

Abordant la controverse, Nvidia a admis que le RTX 4080 12 Go n’était pas nommé correctement et qu’avoir deux GPU avec la même désignation 4080 était déroutant. Voici la partie pertinente de la déclaration de l’entreprise :

La RTX 4080 12 Go est une carte graphique fantastique, mais elle ne porte pas le bon nom. Avoir deux GPU avec la désignation 4080 est déroutant.

Nous appuyons donc sur le bouton “Désactiver” du 4080 12 Go. Le RTX 4080 16 Go est incroyable et sur la bonne voie pour ravir les joueurs du monde entier le 16 novembre.

Depuis son annonce, la dénomination du RTX 4080 12 Go a été un point de discorde parmi les médias et les consommateurs. Alors que le nom suggère que la seule différence entre lui et le RTX 4080 16 Go est la mémoire vidéo disponible, le RTX 4080 12 Go est en fait également un GPU considérablement réduit, avec 27 % de cœurs CUDA en moins et une largeur de bus mémoire réduite. Cela devrait se traduire par un profil de performances totalement différent par rapport au plus grand modèle RTX 4080 16 Go, comme en témoignent également certains des propres tableaux de performances de Nvidia.

Alors que Nvidia n’est pas étranger au lancement de cartes graphiques de bureau avec le même nom mais avec des capacités différentes – sans parler de tout le désordre qu’est la nomenclature GPU pour ordinateur portable – le RTX 4080 12 Go était peut-être l’exemple le plus flagrant à ce jour de clients trompeurs avec une dénomination similaire.

Sur la base du rapport de Nexus des joueurs, il semble que la réédition éventuelle du RTX 4080 12 Go inclura également un ajustement de prix aux côtés d’un nouveau nom. L’opinion populaire en ce moment est que Nvidia reviendra à une dénomination RTX 4070/4070 Ti pour la carte, mais il n’y a pas encore d’informations définitives à ce sujet.

Bien que ce soit une victoire pour les clients et la bonne décision de Nvidia, on ne peut s’empêcher de se sentir mal pour tous les partenaires de la carte Nvidia, qui auraient été aux derniers stades de la fabrication, de l’emballage et de la commercialisation du RTX 4080 12 Go, seulement pour doivent en refaire la totalité ou la majeure partie pour s’adapter aux nouveaux noms et prix. Il est rapporté, cependant, que Nvidia subventionnera une partie du coût de ce changement pour les partenaires du conseil d’administration.

Le RTX 4080 16 Go est toujours dans les délais et sera lancé le 16 novembre au même prix de départ de 1199 $ qu’auparavant.

La source