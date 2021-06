NVIDIA SmartThings Link est mort aujourd’hui

En mars, Samsung SmartThings a informé les propriétaires de SmartThings Link, un hub de dongle attaché au NVIDIA SHIELD, que le produit n’était plus pris en charge et cesserait de fonctionner le 30 juin. Eh bien, nous sommes le 30 juin, les gars.

Si vous possédez ou possédez un SmartThings Link, vous devriez avoir reçu aujourd’hui un e-mail « Avis final » pour vous rappeler que votre appareil n’est plus pris en charge, qu’il a été abandonné et qu’il ne devrait plus être opérationnel.

Pour ceux qui ont raté le Link, il s’agissait d’un joli petit dongle introduit il y a 3 ans qui se fixait à l’arrière des unités NVIDIA SHIELD TV pour vous offrir un mini SmartThings Hub dans votre maison. Vous pouvez ensuite attacher des gadgets pris en charge par SmartThings pour créer une maison intelligente sans avoir besoin du Hub traditionnel. Nous l’avons aussi adoré momentanément car il était super bon marché (15 $) et souvent en vente pour un prix encore plus bas.

Quoi qu’il en soit, vous auriez dû voir au moins 6 e-mails liés à la mort du Link, alors ne soyez pas surpris aujourd’hui. Ou peut-être que vous les avez manqués et que vous êtes maintenant en colère contre la mort de votre dongle à 15 $. Je comprends, car vos pièces jointes SmartThings peuvent ne plus fonctionner, alors oui, vous devriez probablement Hub SmartThings réel.