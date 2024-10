NVIDIA Shield TV atteint 9 ans de mises à jour : l’heure du nouveau matériel ?

NVIDIA Shielding Shield contre les bugs

Il n’y a pas que les cartes graphiques que NVIDIA

NVIDIA est peut-être reconnu pour ses cartes graphiques, ses processeurs graphiques et ses accélérateurs, mais la société est également félicitée pour sa prise en charge à long terme des pilotes de GPU de jeu, qui s’étend actuellement jusqu’à l’architecture Maxwell lancée en 2015. Ce n’est pas le seul. produit d’il y a neuf ans qui est toujours pris en charge.

En 2015, NVIDIA a annoncé le Shield, un boîtier de configuration basé sur Android principalement destiné aux joueurs (il disposait même d’une manette de jeu dédiée). Il offre désormais la prise en charge de GeForce NOW et des résolutions jusqu’à 4K. Cependant, il ne prend pas en charge le HDR pour Netflix et n’utilise pas non plus de matériel moderne. La technologie sous-jacente est toujours basée sur la version datée Tégra X1qui a été mis à niveau vers le X1+ en 2019. Il s’agit d’une technologie encore plus ancienne, plus comparable à la Nintendo Switch qu’à n’importe quel APU moderne. Le X1+ utilise le processus TSMC 16 nm (l’ancienne version est en 20 nm) et comporte un GPU basé sur Maxwell avec 256 cœurs CUDA.

Shield TV et TV Pro, Source : NVIDIA

Malgré cela, il reste l’un des boîtiers d’installation TV les plus puissants disponibles aujourd’hui, et il coûte toujours 199 $. NVIDIA vient de publier une nouvelle mise à jour pour cet appareil, marquant son support pour la neuvième année.

Malgré les mises à jour logicielles, le Shield TV a besoin d’une mise à jour matérielle. Il est toujours limité au HDMI 2.0b et n’est livré qu’avec le WiFi 5, bien qu’il dispose d’un connecteur Ethernet. Le modèle X1+ a reçu la prise en charge de la mise à l’échelle de l’IA, ce qui est sans aucun doute une fonctionnalité intéressante, ainsi que Dolby Vision et des améliorations pour Dolby Atmos.

Image du correctif SHIELD Experience mise à niveau 9.1.1+ Amélioration de la fréquence d’images par image (bêta)

Résout le problème de remplissage du lecteur SHIELD

Résout le problème d’Aucun son entendu lorsque le casque est connecté au contrôleur et que le DAP est allumé.

Résout le problème du crash de Geforce après le lancement

Possibilité d’effacer le drapeau HDMI 1.4 via la réinitialisation d’usine

Correction de la distorsion vidéo sur le mode d’affichage « RVB 8 bits Rec.709 »

Résolution d’un disque dur USB/lecteur Flash corrompu après une connexion à chaud

Les informations sur le dossier NAS affichent 0 B et non la capacité réelle

Les stockages montés ne sont pas répertoriés après la mise à niveau

Corrige des plantages occasionnels dans les applications DRM

Il convient de noter que le successeur du Tegra X1, probablement appelé Tegra T239 et prévu pour la Nintendo Switch, serait doté d’une architecture Ampere avec 1 536 cœurs CUDA, qui comprendraient un traçage de rayons dédié et des cœurs Tensor pour une prise en charge potentielle du DLSS. NVIDIA pourrait facilement utiliser cette puce pour un nouveau Shield, et compte tenu des mises à jour, il semble que NVIDIA n’ait pas l’intention de retirer sa série Shield.

