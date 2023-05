Nvidia se rapproche du club d’élite à capitalisation boursière d’Apple, Microsoft, Alphabet et Amazon

Nvidia deviendra la cinquième société américaine cotée en bourse à valoir actuellement 1 000 milliards de dollars. Apple a créé le club en 2018. Microsoft, Alphabet et Amazon tiennent également la distinction.

Avec sa montée en flèche à couper le souffle jeudi, Nvidia pourrait bientôt décrocher une place dans le club le plus élitiste de Wall Street, pratiquement du jour au lendemain.

« À la fin de 2021, nous avons commencé à publier des travaux suggérant que Nvidia deviendrait la première société de semi-conducteurs avec une capitalisation boursière d’un billion de dollars », a déclaré jeudi l’analyste de Needham, Rajvindra Gill, dans une note. « Bien qu’il y ait eu des hauts et des bas au cours des années intermédiaires, nous pensons que Nvidia est en mesure d’atteindre cette valorisation au fil du temps. »

Tous les regards sont tournés vers Nvidia après avoir prévu 11 milliards de dollars de ventes pour le deuxième trimestre de son exercice 2024 mercredi soir, citant la demande pour ses processeurs graphiques qui alimentent les applications d’IA comme celles de Google, Microsoft et du fabricant de ChatGPT OpenAI. Cette prévision a époustouflé Wall Street et transformé le battage médiatique de l’IA qui alimente le stock en résultats réels.

« Les clients font la course pour répondre aux grands modèles linguistiques (LLM) et à la demande basée sur l’IA générative dans toutes les principales modalités », a ajouté Gill. « Nous voyons presque tous les vents contraires du passé derrière nous, et nous nous attendons à ce que l’entreprise réponde à la véritable demande liée à l’IA, à court terme. »

Les actions de la société étaient déjà en hausse de 108% pour l’année avant la séance de jeudi. Les prévisions de ventes choquantes de Nvidia – plus de 50 % au-dessus des 7,15 milliards de dollars prévus par les analystes pour le trimestre – ont catapulté sa capitalisation boursière presque du jour au lendemain.