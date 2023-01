Nvidia s’associe à Foxconn pour créer des puces Drive Orin pour les futures voitures autonomes

Nvidia a signé un nouveau partenariat avec Foxconn, le plus grand fabricant de technologie au monde, pour produire son Processeurs Nvidia Drive Orin pour une utilisation dans des véhicules hautement automatisés (et éventuellement autonomes). Foxconn utilisera également le matériel Nvidia Drive Orin et Suite de capteurs Drive Hyperion dans sa future gamme de véhicules électriques.

Foxconn, peut-être mieux connu pour la construction d’iPhones, servira de fournisseur de premier plan d’unités de commande électroniques basées sur les processeurs système sur puce Nvidia Drive Orin dans le monde entier, apportant une fabrication à grande échelle pour répondre aux demandes de divers constructeurs automobiles (tel que Mercedes Benz et VOLVO) avec l’intention d’utiliser la technologie d’intelligence artificielle de Drive dans leurs systèmes d’aide à la conduite de nouvelle génération et leurs voitures automatisées.

L’entrée récente de Foxconn dans la course aux véhicules électriques commence à prendre de la vitesse. En 2021, il a annoncé qu’il construirait une usine de véhicules électriques aux États-Unis d’ici 2023 avant Lancement d’une plate-forme EV et trois véhicules électriques — la berline de luxe modèle E, le SUV modèle C et le bus électrique modèle T — sous son nouvelle marque “Foxtron”. Plus tard, il a annoncé son intention de acheter l’usine de fabrication de Lordstown Motors dans l’Ohio et aider à réaliser la production du Pick-up électrique d’endurance. Depuis lors, Foxconn a également forgé un partenariat pour construire Le SUV électrique Project Pear de Fisker et a ajouté le pick-up Model V à son propre portefeuille potentiel.

C’est potentiellement beaucoup de véhicules électriques que Foxconn construira et, selon le partenariat Nvidia annoncé aujourd’hui, beaucoup, sinon tous, pourraient être alimentés par du silicium et des capteurs de spécification Nvidia. Pendant ce temps, Nvidia travaille déjà dur sur son SoC automobile de nouvelle génération appelé Lecteur Nvidia Thorqui a été annoncé à la fin de l’année dernière et devrait commencer à atteindre les véhicules d’ici 2025.