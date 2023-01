Nvidia RTX 4080 12 Go devient 4070 Ti, disponible le 5 janvier pour 799 $

Nvidia a annoncé la Nouveau GeForce RTX 4070 Ti, la carte précédemment connue sous le nom de RTX 4080 12 Go. Le prix est passé de 899 $ à 799 $ et il sera disponible à partir du 5 janvier.

L’histoire du RTX 4080 12 Go est bien connue à ce stade. Après une quantité sans précédent de refoulement pour les spécifications, les noms et les prix, la carte a été “délancée” et mise de côté pour une future version. Maintenant, il est réapparu avec un nom légèrement différent et un prix légèrement inférieur.

En dehors de cela, il s’agit toujours du même RTX 4080 12 Go. Vous obtenez toujours moins de la moitié du nombre de cœurs du 4090, la moitié de la mémoire et la moitié de la largeur du bus mémoire, pour l’instant ce qui représente la moitié du prix. Cela peut sembler logique au début, mais le 4090 est un produit halo qui n’est pas censé être d’un bon rapport qualité-prix et ne devrait absolument pas être le critère de configuration et de tarification des modèles inférieurs de la série, sinon nous risquons de nous retrouver avec un RTX 4050 à 400 $. Comme vous pouvez le constater, peu de choses ont changé sur ce front avec le 4070 Ti.

Nvidia affirme que le 4070 Ti est plus rapide que le RTX 3090 Ti mais ne fournit que des comparaisons avec DLSS3 activé, une fonctionnalité que le 3090 Ti ne prend pas en charge. Il y a encore un graphique de première partie disponible depuis le lancement original qui montre les performances dans les titres non DLSS et là, le 4070 Ti semble offrir environ 80 à 100 % des performances du 3090 Ti. Cela ne le place que légèrement devant le RTX 3080 10 Go, une carte lancée en 2020 pour 699 $.

Heureusement, bien que les performances de rastérisation ne semblent pas avoir bougé du tout depuis deux ans, le 4070 Ti devrait bénéficier d’autres avancées d’Ada Lovelace, notamment des performances améliorées de traçage de rayons, une meilleure efficacité (Nvidia revendique une consommation d’énergie de 226 W sous les jeux) et une amélioration encodeur multimédia avec prise en charge de l’encodage AV1. DLSS3, bien qu’il ne soit pas idéal pour les comparaisons intergénérationnelles, s’est également avéré être une fonctionnalité utile et une adoption en croissance rapide.

Le RTX 4070 Ti sera disponible chez ASUS, Colorful, Gainward, GALAX, GIGABYTE, INNO3D, KFA2, MSI, Palit, PNY et ZOTAC. Il n’y aura pas de modèle Founders Edition de Nvidia.

Source