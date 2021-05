Nvidia RTX 3080 Ti Date de sortie, prix et rumeurs de spécifications

Le marché des cartes graphiques est un peu en désordre en ce moment grâce à une combinaison de bots, de crypto-mineurs et, bien sûr, de problèmes de fabrication liés à la pandémie mondiale, mais cela ne signifie pas que Nvidia va cesser de publier des cartes graphiques , Oh non. En fait, si l’on en croit les rumeurs, nous pourrions être sur le point de voir la révélation de la carte graphique ultime destinée aux joueurs; le Nvidia RTX 3080 Ti.

Voici tout ce qu’il y a à savoir sur le RTX 3080 Ti pour le moment, y compris la date de sortie et les rumeurs de prix, ainsi que les spécifications qui ont fui.

Quand le RTX 3080 Ti sortira-t-il? La Nvidia RTX 3080 Ti fait l’objet de rumeurs depuis des mois, avec des rumeurs initiales suggérant qu’elle serait publiée en octobre 2020. Bien sûr, cela ne s’est pas produit, alors quand la nouvelle carte haut de gamme fera-t-elle son apparition? Les rumeurs les plus récentes pointent vers une sortie sur 26 mai 2021. La date provient d’un site technologique basé à Hong Kong HKEPC, dont les sources sont convaincues du lancement fin mai – et étant donné que plusieurs versions de la carte graphique encore inopinée ont été repérées dans la nature, il semble probable que nous » Je vais voir le RTX 3080 Ti très bientôt. Juste pour confirmer de ma fin – le RTX 3080 Ti 12 Go est certainement réel, et à venir ™ ️. J’ai évidemment noirci l’arrière-plan pour protéger quelqu’un, mais c’est un vrai 3080 Ti sur lequel quelqu’un que je connais a la main … pic.twitter.com/sn18aNbboa – La loi de Moore est morte (@mooreslawisdead)

4 mai 2021 Combien coûtera le RTX 3080 Ti? C’est sans aucun doute une question difficile compte tenu de l’état du marché des cartes graphiques à l’heure actuelle, avec une offre limitée poussant les prix à des niveaux franchement astronomiques. C’est un problème qui afflige AMD et Nvidia en ce moment, avec l’Asus TUF RTX 3080 récemment vendu sur Amazon pour 1999 $ – bien au-delà du PDSF de 699 $ fixé par Nvidia. Ce qui est pire, c’est la suggestion que la pénurie pourrait se poursuivre pendant une grande partie de 2021. Il y a des allégations selon lesquelles des versions de rechange de la carte ont déjà été mises en vente, l’utilisateur de Reddit FaisalKhatib partageant des images d’un MSI RTX 3080 Ti Suprim X chez un détaillant à Abu Dhabi avec un prix exorbitant d’environ 2500 £ / 3500 $. C’est difficile à vérifier, donc cela devrait être pris avec une grande pincée de sel, mais cela met en évidence le type de balisage que les cartes graphiques haut de gamme voient actuellement. Nous doutons cependant que ce soit le prix officiel; nous imaginons que le Nvidia RTX 3080 Ti aura un PDSF similaire à celui de son prédécesseur, le RTX 2080 Ti, qui a été mis en vente à environ 1099 £ / 1199 £, mais que les détaillants s’en tiennent à cela est une autre histoire. Ce n’est pas confirmé pour le moment, bien sûr, mais nous n’aurons peut-être pas longtemps pour le savoir avec certitude.



Que proposera le RTX 3080 Ti? Nvidia n'a pas encore révélé officiellement le Nvidia RTX 3080 Ti, mais comme pour la plupart des produits à venir, il a fait l'objet de nombreuses fuites et rumeurs au cours des derniers mois. Le point de discussion le plus intéressant parmi tant d'autres est la quantité supposée de VRAM disponible dans la nouvelle carte graphique haut de gamme. Alors que les fans de GPU ont longtemps supposé que le RTX 3080 Ti serait livré avec 20 Go de mémoire GDDR6X pour tirer le meilleur parti de l'interface de mémoire 320 bits trouvée sur le RTX 3080 standard, les rumeurs suggèrent il plafonnera à seulement 12 Go à la place – le même montant que le RTX 3060. Bien sûr, ce sera probablement la VRAM GDDR6X au lieu de la RAM GDDR6 standard du 3060, mais cela n'a toujours pas fière allure en surface. Indépendamment de son apparence, il s'agit d'un saut de 2 Go par rapport au RTX 3080, et d'autres rumeurs suggèrent que le 3080 Ti aura un nombre accru de cœurs CUDA à 10240 par rapport aux 8704 du 3080 standard. Le premier devrait apporter des améliorations globales tandis que le second suggère de se concentrer sur l'amélioration des performances de lancer de rayons, comme prévu. Que voulez-vous voir du Nvidia RTX 3080 Ti? Faites le nous savoir dans les commentaires.