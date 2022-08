Nvidia réinitialise les attentes et met en garde contre les ratés trimestriels dus aux jeux

Nvidia (NVDA) a averti lundi que ses bénéfices du deuxième trimestre manqueraient largement les attentes de Street lorsque le fabricant de puces publiera ses résultats le 24 août. Bien que nous n’ayons pas obtenu tous les détails d’une annonce de bénéfices réels, les données préliminaires montrent que les ventes arrivent à 6,7 milliards de dollars, bien en deçà des estimations de FactSet de 8,1 milliards de dollars. La marge brute non-GAAP est estimée à 46,1 %, bien en deçà des attentes de 67,1 %. Dans le communiqué, le fondateur et PDG de Nvidia, Jensen Huang, a imputé une grande partie de la responsabilité à la faiblesse des jeux, notant que ses projections ont considérablement diminué au fil du trimestre. “Comme nous nous attendons à ce que les conditions macroéconomiques affectant les ventes se poursuivent, nous avons pris des mesures avec nos partenaires de jeu pour ajuster les prix et l’inventaire des canaux.” En un mot : la direction a réduit les prix pour aider à réduire son inventaire. La société s’attend à ce que la faiblesse persiste au troisième trimestre. Sur une note plus positive, la directrice financière Colette Kress a déclaré que “le profil de marge brute à long terme de l’entreprise est intact”. Elle a noté que la société a ralenti la croissance des charges d’exploitation, équilibre les investissements pour une croissance à long terme tout en gérant la rentabilité à court terme. Un point clé : Nvidia prévoit de poursuivre les rachats d’actions car elle prévoit une forte génération de trésorerie et une croissance future. Par segment, les résultats sont les suivants : Jeux : 2,04 milliards de dollars contre 3,077 milliards de dollars attendus Centre de données : 3,81 milliards de dollars contre 4,057 milliards de dollars attendus Visualisation professionnelle : 500 millions de dollars contre 628 milliards de dollars attendus Automobile : 220 millions de dollars contre 160 millions de dollars attendus OEM et autres : 130 millions de dollars contre 160 millions de dollars attendus La direction a souligné que même si les ventes de centres de données sont un record, elles n’ont pas été à la hauteur des attentes en raison des perturbations de la chaîne d’approvisionnement. C’est une annonce importante. Alors que la demande de jeux s’est clairement détériorée, cela montre que la demande de centres de données reste relativement résistante. Certains comparent les nouvelles d’aujourd’hui à ce qui s’est passé en 2018, lorsque la crypto s’est écrasée et que les mineurs se sont tournés vers la vente de leurs puces Nvidia sur le marché de l’occasion ; Les actions Nvidia ont pris un coup. Mais les choses sont différentes maintenant. En 2018, les jeux représentaient 57 % des ventes, les centres de données ne représentant que 25 %. Aujourd’hui, les jeux contribuent à 38 % des revenus et les centres de données représentent 50 % du chiffre d’affaires. Ainsi, bien que les nouvelles d’aujourd’hui ne soient définitivement pas bonnes, la faiblesse du jeu est plus compensée cette fois-ci grâce au centre de données à partage de revenus plus important. Conclusion Nous pensons que cette annonce préalable sert d’événement de compensation visant à réinitialiser les attentes. Les investisseurs peuvent désormais aborder le titre avec un peu plus de certitude quant à ce à quoi s’attendre au cours des prochains trimestres. N’oubliez pas que les investisseurs peuvent gérer à la fois les mauvaises et les bonnes nouvelles, c’est l’incertitude qui nuit vraiment aux actions ; vous ne pouvez pas bien prévoir avec l’incertitude. Cela dit, nous ne pensons pas qu’il y ait une urgence à intervenir ici malgré le déclin d’aujourd’hui. Les actions ont augmenté d’environ 25 % depuis le creux du 1er juillet, et les ventes massives sur ce type de nouvelles peuvent durer quelques jours. En ce qui concerne les autres noms de semi-conducteurs de notre portefeuille, nous pensons que la mise à jour d’aujourd’hui se lit mieux pour Marvell Technology (MRVL), étant donné qu’elle est la plus lourdement pondérée pour le centre de données. Qualcomm (QCOM) est stable aujourd’hui grâce à son faible ratio cours/bénéfices et à un flux de revenus de plus en plus diversifié. Enfin, Advanced Micro Devices (AMD) a l’avantage de faire rapport la semaine dernière, ce qui signifie que les conseils fournis ont probablement incorporé la plupart, sinon la totalité, des conditions du marché qui ont nui à Nvidia. (Jim Cramer’s Charitable Trust est long AMD, MRVL, NVDA, QCOM. Voir ici pour une liste complète des actions.) En tant qu’abonné au CNBC Investing Club avec Jim Cramer, vous recevrez une alerte commerciale avant que Jim n’effectue une transaction. Jim attend 45 minutes après avoir envoyé une alerte commerciale avant d’acheter ou de vendre une action dans le portefeuille de sa fiducie caritative. Si Jim a parlé d’une action sur CNBC TV, il attend 72 heures après avoir émis l’alerte commerciale avant d’exécuter la transaction. LES INFORMATIONS SUR LE CLUB D’INVESTISSEMENT CI-DESSUS SONT SOUMISES À NOS CONDITIONS GÉNÉRALES ET À NOS POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ, AINSI QUE NOTRE AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ. AUCUNE OBLIGATION OU OBLIGATION FIDUCIAIRE N’EXISTE, OU N’EST CRÉÉE, EN VERTU DE VOTRE RÉCEPTION DE TOUTE INFORMATION FOURNIE EN RELATION AVEC LE CLUB D’INVESTISSEMENT. AUCUN RÉSULTAT OU PROFIT SPÉCIFIQUE N’EST GARANTI.

Jen-Hsun Huang, président et chef de la direction de Nvidia Corp., prend la parole lors de l’événement de la société au Mobile World Congress Americas à Los Angeles, Californie, États-Unis, le lundi 21 octobre 2019. Patrick T. Fallon | Bloomberg | Getty Images