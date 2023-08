Nvidia prouve une fois de plus qu’il s’agit d’une action « possédez-la, ne l’échangez pas »

Nvidia (NVDA) a encore brillé avec la publication mercredi de ses résultats du deuxième trimestre de l’exercice 2024. À l’instar de son premier trimestre explosif, le fabricant de puces à intelligence artificielle a largement dépassé les attentes de Wall Street et a proposé des prévisions bien au-dessus des attentes déjà élevées, propulsant les actions vers un nouveau sommet historique dans les échanges en dehors des heures d’ouverture. Le chiffre d’affaires pour le trimestre clos le 30 juillet a grimpé de 101 % sur un an, à 13,51 milliards de dollars, bien supérieur aux prévisions des analystes de 11,24 milliards de dollars, selon Refinitiv. Le bénéfice par action ajusté (BPA) a augmenté de 429 % par rapport à l’année dernière, à 2,70 dollars, dépassant les prévisions de 2,09 dollars par action, selon les données de Refinitiv. La marge brute ajustée de 71,2 % a dépassé l’estimation de Wall Street de 70,1 %, selon FactSet. Les actions du groupe Club ont grimpé d’environ 6 % après la bourse, pour atteindre près de 500 dollars chacune. En conclusion À la publication après la cloche de clôture mercredi, les attentes étaient à peu près aussi élevées qu’elles pouvaient l’être, avec un titre en hausse de plus de 200 % depuis le début de l’année et de plus de 50 % depuis la dernière publication des résultats en mai. Les analystes qui couvraient le titre augmentaient les objectifs de prix sans relâche, rivalisant les uns avec les autres pour savoir qui délivrerait le nouveau « Street High ». Et pourtant, il y a eu également de nombreuses rumeurs non confirmées selon lesquelles Nvidia n’aurait pas suffisamment de capacité d’approvisionnement pour proposer d’autres prévisions de revenus nettement supérieures aux attentes – un camp qui pensait que le potentiel de hausse de Nvidia serait plafonné par ses fournisseurs. Mais nous avons dit de bloquer le bruit et réitéré Nvidia comme un rare « possédez-le, ne négociez pas d’actions » car ses unités de traitement graphique (GPU) et sa pile logicielle constituent l’infrastructure informatique de l’IA générative. Comme l’a dit un analyste d’UBS la semaine dernière, Nvidia est le « faiseur de rois » de l’IA. « Au cours du trimestre, les principaux fournisseurs de services cloud ont annoncé des infrastructures massives d’IA NVIDIA H100. Les principaux fournisseurs de systèmes informatiques et de logiciels d’entreprise ont annoncé des partenariats pour apporter NVIDIA AI à tous les secteurs. La course est lancée pour adopter l’IA générative », a déclaré le fondateur et PDG Jensen Huang dans le communiqué de presse sur les résultats de l’entreprise. « Le monde compte environ 1 000 milliards de dollars de centres de données installés, dans le cloud, dans les entreprises et ailleurs. Et ces 1 000 milliards de dollars de centres de données sont en train de passer à l’informatique accélérée et à l’IA générative. nous assistons à deux changements de plate-forme simultanés en même temps », a ajouté Jensen lors de la conférence téléphonique post-résultats de Nvidia. Il a expliqué plus tard que face à la forte demande pour les produits de l’entreprise, « le monde est en train de passer de l’informatique à usage général à l’informatique accélérée ». [and] Le meilleur moyen pour les entreprises d’augmenter leur débit, d’améliorer leur efficacité énergétique et leur rentabilité est de consacrer leur budget d’investissement au calcul accéléré et à l’IA générative. » Ces tendances soutiennent notre conviction chez Nvidia. Même si une valorisation élevée a toujours été un point de friction pour les baissiers de Nvidia, l’une des principales raisons pour lesquelles nous avons décidé de détenir ce titre est qu’il finit par paraître beaucoup moins cher rétrospectivement lorsque les bénéfices réels sont bien supérieurs aux prévisions. surprise, guidant un chiffre d’affaires de 16 milliards de dollars pour le trimestre en cours alors que Wall Street ne cherchait que 12,6 milliards de dollars. Avec des marges brutes qui devraient également être légèrement supérieures aux attentes, les prévisions implicites de BPA de Nvidia étaient bien plus fortes que le consensus. Et nous ne pouvons que On suppose que l’augmentation supplémentaire des revenus obligera les analystes à relever encore plus haut leurs estimations pour l’ensemble de l’année mercredi soir. Il va sans dire que notre objectif actuel de cours de 450 $ par action sera révisé à la hausse. Commentaire trimestriel Le chiffre d’affaires des centres de données au cours du trimestre, qui représente 76 % du chiffre d’affaires total, a atteint un nouveau record, doublant plus qu’il y a un an et sur une base séquentielle. Ces gains ont été motivés par l’augmentation des commandes des fournisseurs de services cloud et des grandes sociétés Internet grand public telles que les noms de clubs Amazon (AMZN), Microsoft (MSFT), Alphabet (GOOGL), Meta Platforms (META) et Oracle (ORCL). La forte demande pour la plate-forme Nvidia HGX basée sur ses architectures GPU Hopper et Ampere a été motivée par le développement de grands modèles de langage et d’IA générative. Au sein de son unité de centre de données, les revenus des réseaux ont presque doublé par rapport à l’année dernière grâce à la forte demande pour sa plate-forme réseau de bout en bout InfiniBand, que la société a qualifiée de « référence en matière d’IA ». InfiniBand offre plus du double des performances de l’Ethernet traditionnel pour l’IA, selon la société. Alors qu’il y avait eu des discussions sur le fait que la Chine doublerait, voire triplerait, ses commandes pour anticiper d’éventuelles nouvelles restrictions américaines à l’exportation, Nvidia a déclaré que la demande chinoise se situait dans la fourchette historique de 20 à 25 % des revenus des centres de données. Bien qu’il existe toujours un risque de futures restrictions à l’exportation de GPU pour centres de données vers la Chine, Nvidia a déclaré mercredi soir que, si elles étaient adoptées, elle ne prévoyait pas d’impact matériel immédiat sur ses résultats financiers en raison de la forte demande pour ses produits dans le monde entier. Les revenus des jeux, représentant environ 18 % du chiffre d’affaires total, ont augmenté d’une année sur l’autre alors que les niveaux d’inventaire des chaînes se sont finalement normalisés, reflétant principalement la demande pour les nouveaux GPU GeForce RTX série 40. Nvidia estime que la demande finale mondiale a enfin renoué avec la croissance après le ralentissement important de l’année dernière. Compte tenu de l’ampleur de l’activité des centres de données de Nvidia et, dans une moindre mesure, de l’unité de jeux, l’accent est moins mis par les investisseurs sur les autres secteurs d’activité de Nvidia qu’auparavant. Mais ils méritent quand même d’être notés. Les revenus de l’unité de visualisation professionnelle ont diminué par rapport à l’année dernière, principalement en raison d’une baisse des ventes aux partenaires dans le but de normaliser les niveaux de stocks des canaux. Cependant, les revenus ont augmenté de manière séquentielle grâce à l’amélioration de la demande pour les stations de travail d’entreprise de Nvidia et à la montée en puissance des produits Nvidia RTX. Les ventes de l’unité automobile de Nvidia ont augmenté par rapport à l’année dernière, mais ont diminué de manière séquentielle, principalement en raison d’une baisse de la demande automobile globale, notamment en Chine. Cerise sur le gâteau, Nvidia a annoncé que son conseil d’administration avait approuvé une augmentation de son programme de rachat d’actions de 25 milliards de dollars supplémentaires. Cela s’ajoute aux 3,95 milliards de dollars qui restaient à la société à la fin du deuxième trimestre. Nvidia a déclaré avoir racheté pour 3,28 milliards de dollars d’actions au cours de son deuxième trimestre. Orientations Dans la perspective du troisième trimestre de l’exercice 2024 de Nvidia, la société a une fois de plus fourni un potentiel de hausse massif par rapport aux attentes de Wall Street. La dernière fois que Nvidia a proposé des perspectives de revenus trimestriels, la société a choqué le monde des affaires en publiant des prévisions d’environ 11 milliards de dollars, soit à l’époque près de 4 milliards de dollars de plus que le consensus de Wall Street. Cette fois, la société a déclaré qu’elle s’attend à ce que le chiffre d’affaires pour le trimestre en cours s’élève à 16 milliards de dollars, plus ou moins 2 %, ce qui représente une forte croissance séquentielle d’environ 18 %, également supérieure d’environ 3,4 milliards de dollars aux estimations consensuelles. De plus, la direction s’attend à ce que les marges brutes ajustées soient de 72,5 %, plus ou moins 50 points de base, bien au-dessus des estimations de 70 %. L’une des raisons pour lesquelles les marges brutes ont augmenté au niveau de l’entreprise est due à l’augmentation des ventes de produits pour centres de données, qui comportent un composant logiciel à marge plus élevée. Bien que la direction ne fournisse pas de prévision pour le BPA, les analystes de Truist ont calculé mercredi que les bénéfices implicites les prévisions étaient de 3,32 $ par action. C’est 92 cents de plus que ce à quoi la rue s’attendait. Les résultats, combinés aux perspectives, démontrent à quel point le multiple cours/bénéfice élevé de Nvidia peut être trompeur lorsque l’entreprise tourne à plein régime et que ses puces sont très demandées. À plus long terme, nous avons été encouragés d’entendre Nvidia dire non seulement que sa visibilité sur la demande s’étend jusqu’à l’année prochaine grâce à l’IA, mais également qu’elle s’attend à ce que l’offre de ses puces pour centres de données augmente chaque trimestre tout au long de l’année prochaine. Cela devrait aider les investisseurs à se sentir plus à l'aise quant à la capacité de Nvidia à répondre à un niveau de demande féroce. (Voir ici pour une liste complète des actions du Jim Cramer's Charitable Trust.) Le président-directeur général de Nvidia, Jensen Huang, s’exprime au forum COMPUTEX à Taiwan. « Tout le monde est programmeur. Il ne vous reste plus qu’à dire quelque chose à l’ordinateur. » (Photo de Walid Berrazeg/SOPA Images/LightRocket via Getty Images) Images de Sopa | Fusée lumineuse | Getty Images